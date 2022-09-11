«Нет, мы не умрем, не будем раздавлены» Гарик Сукачев выпустил патриотическую песню «Незачем ждать»

Игорь Сукачев выпустил крайне актуальный трек — песню «Незачем ждать»

Пару месяцев Гарик Сукачев музыкальным образом твердо ответил Чулпан Хаматовой, Максиму Галкину и прочим коллегам, поспешившим покинуть Россию в непростой момент — он собрал почти всех самых известных современных рокеров (и даже рэперов из «25/17») и выпустил кавер-версию хита Анатолия Крупнова «Я остаюсь». Посыл читался недвусмысленно. Особенно на фоне того, что еще в начале года он четко сформулировал отношение к Родине и СССР, в котором родился.

И вот сейчас Игорь Иванович снова выпустил крайне актуальный трек — песню «Незачем ждать», в которой автор исповедуется перед слушателем:

«Я не просил,

Не велел, не куражился,

Но не боялся

Взять и отважиться,

Не торговал,

Не с обиды, не с корысти,

Собственной честью,

Собственной совестью».

Размышления вслух приводят Сукачева от тревожной мысли «не избежать беды» к жизнеутверждающему призыву «незачем ждать беды», что он и предлагает каждому слушателю. Эта своевременная композиция войдет в новую пластинку Гарика «Помнишь», что выйдет на виниловых пластинках совсем скоро.

- Было внутреннее чувство, что в альбоме «Помнишь» не хватает одного кирпичика, той самой песни, чтобы вся задуманная история была рассказана, - пояснил музыкант. - И вот она появилась,

Интересно, что текст был написан 10 лет назад и хранился в рабочей тетрадке Сукачева вместе с другими черновиками и неизданным стихами. Музыка писалась как легкий калифорнийский блюз, но никак не клеилась с первоначальным текстом, и ожила и зазвучала только со стихами «Незачем ждать». Так когда-то созданный и неизданный текст стал родным с когда-то написанной и вроде бы уже забытой музыкой.