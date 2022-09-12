Герой спецоперации «Z» старший сержант Вагнер напитал позиции ВСУ драматизмом

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бегущего неприятеля истребляет одно - преследование», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил доводить любое дело до конца: «Недорубленный лес скоро вырастает».

ПОКАЗАЛ МАСТЕРСКОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ

Рядовой Владимир БЕНДЕР

Рядовой Владимир БЕНДЕР Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Владимир Бендер, действуя в составе танкового экипажа, поддерживая наступление российских штурмовых групп на укрепленные позиции националистов, вступил в бой с противником. В ходе боя Владимир, управляя танком, своевременно менял позиции, умело маневрируя и не давая возможности противнику поразить боевую машину. В бою рядовой Бендер обнаружил замаскированную огневую точку, откуда украинские радикалы вели огонь, и, заняв выгодную огневую позицию позволил наводчику уничтожить ее. Продолжая вести бой, действуя в условиях огневого воздействия со стороны противника, Владимир продолжал использовать маневры: уводил танк от огня националистов и занимал выгодные позиции для поражения вражеских объектов. Экипажем танка, в составе которого действовал Владимир Бендер, была уничтожена боевая машина пехоты, 3 долговременные огневые точки и более десятка украинских боевиков. При этом танк под управлением рядового Бендера не получил повреждений. Благодаря профессиональным навыкам Владимира Бендера, умелому управлению вверенной техникой, экипаж боевой машины нанес существенное поражение в технике и живой силе обороняющемуся противнику. Задача по уничтожению укрепленных позиций боевиков была выполнена».

ИЗ ПУЛЕМЕТА ПО БЕСПИЛОТНИКАМ

Старший сержант Евгений ВАГНЕР

Старший сержант Евгений ВАГНЕР Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих, старший сержант Евгений Вагнер выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием Евгения прикрывал российских мотострелков в ходе боя на подступах к населенному пункту. В ходе боестолкновения Вагнер обнаружил малоразмерные беспилотные летательные аппараты, ведущие разведку мест расположения позиций артиллерии. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Евгений Вагнер огнем установленного на БМП пулемета прицельным огнем поразил вражеские дроны. Уничтожив вражеские воздушные средства разведки, расчет Евгения Вагнера, оперативно сменив позиции, продолжил наносить огневое поражение объектам противника. Противник, неся потери в результате прицельного огня орудия под командованием сержанта Вагнера, отступил под напором наступающих мотострелков и оставил населенный пункт».

ВСКРЫЛ СЕТЬ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП

Ефрейтор Артур ГАВРИЛОВ.

Ефрейтор Артур ГАВРИЛОВ. Фото: Минобороны РФ

«Продвигаясь вглубь обороны противника в составе группы российских военнослужащих ефрейтор Артур Гаврилов обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Российские военнослужащие приняли решение дать бой врагу. Противник открыл огонь по позициям российских военнослужащих из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Ведя огонь из автомата Артур уничтожил трех националистов. По итогам боя группа националистов была полностью ликвидирована. При осмотре позиций боевиков Гаврилов обнаружил документы с данными о районах действия диверсионных групп, боевиков, которые незамедлительно передал в штаб. Смелые и решительные действия ефрейтора Артура Гаврилова позволили российским военнослужащим ликвидировать диверсионные группы националистов в данном районе».

10 ЧАСОВ ОТБИВАЛ КОНТРАТАКИ

Гвардии капитан Дмитрий КУЦЕНКО

Гвардии капитан Дмитрий КУЦЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты гвардии капитан Дмитрий Куценко со своими подчиненными выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из освобожденных населенных пунктов. Националисты, ведя массированный обстрел позиций российских военнослужащих, превосходящими силами неоднократно предпринимали попытки прорыва обороны с целью захватить населенный пункт. Грамотно выстроив оборону с учетом превосходящих сил противника, используя тактические навыки и приемы, морские пехотинцы под командованием Дмитрия Куценко более 10 часов сдерживали атаки националистов. В ходе боя личный состав под руководством Дмитрия Куценко, уничтожил четыре единицы вражеской бронированной техники и около 20 украинских боевиков. Украинские боевики, понеся потери, отступили. Задача по удержанию населенного пункта была выполнена».

ПОБЕДИЛ В БОЮ НА ПОДБИТОМ ТАНКЕ

Старший прапорщик Альберт ХАЗАРДЖАН

Старший прапорщик Альберт ХАЗАРДЖАН Фото: Минобороны РФ

«Украинские националисты решили предпринять попытку вернуть под свой контроль один из освобожденных российскими воинами населенных пунктов, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись массовому и интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего прапорщика Хазарджана принял основной удар на себя - ходе боя он был подбит. Наводчик-оператор получил ранение. Вытащив из подбитого танка раненого товарища, старший прапорщик Хазарджан занял его место и продолжил бой.

Прикрывая действия своих войск, Альберт вместе с экипажем уничтожил 2 танка, 1 БМП и более 10 националистов. В результате ожесточенного боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего прапорщика Альберта Хазарджана российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирование вблизи освобожденного населенного пункта».

ОБРАТИЛ В БЕГСТВО 75 БОЕВИКОВ

Капитан Максим СУЧКОВ

Капитан Максим СУЧКОВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение под командованием капитана Максима Сучкова выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь на одном из направлений вместе со своей группой, Максим обнаружил хорошо оборудованный опорный пункт националистов. Грамотно выстроив систему ведения огня с учетом рельефа местности, капитан Сучков вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. Группа капитана Максима Сучкова с боем заняла опорный пункт. В ходе боестолкновения 15 националистов были уничтожены, а 7 взяты в плен, также были обращены в бегство до 75 боевиков. Группа капитана Сучкова в течение трех часов мужественно удерживала занятый опорный пункт до прибытия основных сил батальона, чем обеспечила выполнение боевой задачи по продвижению войск в своей полосе ответственности».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие Западного военного округа получили государственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Вручение прошло под канонаду артиллерийских батарей, которые продолжали боевую работу.

Отличившимся воинам начальник штаба российской группировки войск (сил) «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько вручил: Ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, в том числе с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест, медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова.

В это время в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик вручены сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды.

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга.

В мероприятии также принял участие врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Артем Святненко. Он лично вручил 60 военнослужащим документы на получение жилья.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны в любом регионе страны.

Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

О СОЛДАТСКОЙ СМЕКАЛКЕ

Радиоразведка Вооруженных сил Украины столкнулась с «Тувинским феноменом» в радиоперехватах: слухачи» ВСУ не понимают ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке.

«Мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы в случае радиоперехвата противник не смог понять, о чем идет речь. Так делали наши предки в годы Великой Отечественной войны», - рассказал журналистам Николай Чамьян, инструктор отделения связи.

Отметим, что в Вооруженных силах России военная связь шифруется техническими средствами. Но в боевой обстановке, когда связь глушится, многие военнослужащие переходят к открытой связи по радиостанциям, что не имеют шифрования. Если бойцы пользуются «эзоповским» языком, то носители редких языков могут говорить по радиостанции открытым текстом.

Кстати, Тувинская Народная Республика стала первым государством, официально выступившим союзников СССР против Гитлера. 25 июня 1941 года она объявила войну гитлеровской Германии, а 17 августа 1944 года обратилась с просьбой принять ее в состав СССР.

Тувинский язык действительно очень редкий. Он относится в саянской группе тюркских языков и имеет четыре диалекта. Сегодня их использует около 200 тысяч человек. И чаще в быту. Во время СССР его фактически вытеснил русский язык.

Один из диалектов знаком и министру обороны России Сергей Шойгу, который родился и вырос Туве. Он со школы увлекался историей и археологией тюркского периода.