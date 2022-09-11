В День танкиста у границы с Эстонией остановился советский Т-34

В День танкиста в Ивангороде (рядом с границей Эстонии) открыт восстановленный по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу памятник Т-34. Фото: Минобороны РФ

В День танкиста в Ивангороде (рядом с границей Эстонии) открыт восстановленный по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу памятник Т-34. Новый временный мемориал воссоздали в России в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии. Близнец стоял буквально в сотне метров, за рекой Народа, но был демонтировали эстонскими властями 16 августа вопреки воли местных граждан.

Фото: Минобороны РФ

«Сегодня мы торжественно открываем вновь восстановленный памятник танку Т-34, открыто отвечая на совершенный акт государственного вандализма правительства Эстонии. «Нарвский танк», поставленный в память о форсировании 25-26 июля 1944 года советскими войсками реки Нарва – это был единственный подобный памятник времен Великой Отечественной войны на территории Эстонии», - заявил на открытии временного памятника замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Фото: Минобороны РФ

Почему временного? Памятник установлен с пометкой «временный», так как руководство военного ведомства рассчитывает, что в будущем мемориал вернется на свое место в Нарве. Именно туда сегодня смотрит дульный срез пушки советского Т-34, который неоднократно возглавлял Парады Победы.

Танк действующий. Он вышел с базы Минобороны и въехал на платформу для транспортировки своим ходом.

Фото: Минобороны РФ

В церемонии открытия приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители общественности эстонского города Нарва, ветераны, юнармейцы, местные жители.

«На одном из совещаний у министра обороны было принято решение - восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли» - сказал Булгаков.

Фото: Минобороны РФ

СПРАВКА «КП»

Монумент «Танк Т-34» был установлен в Нарве в память о форсировании советскими войсками реки Нарова 25-26 июля 1944 года в ходе Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта, главной целью которой был разгром нарвской группировки немецко-фашистских войск, освобождение города Нарва и, как следствие, создание выгодных условий для последующего наступления на территории Прибалтики.