Никаких покупок и поездок: План от Василисы Володиной и звездных астрологов – как пережить ретроградный Меркурий

С 10 сентября по 2 октября - время ретроградного Меркурия. Фото: Shutterstock

С 10 сентября по 2 октября - время ретроградного Меркурия. Теперь этот астрологический фактор много обсуждают – стало модно искать астрологические причины сложных отношений в личной жизни и на работе. Интерес настолько велик, что астрологи на него оперативно реагируют. Известный астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале записала аудио-рекомендации на этот период. Мы прослушали и записали интересные моменты.

Астролог Василиса Володина Фото: Личный архив

Алгоритм действий во время ретроградного Меркурия от Василисы Володиной.

- Меркурий поворачивает из Весов в Деву. Эта ретроградность подчеркивает, что сейчас нам надо увлекаться не отношениями, а практическими делами.

- Ретро Меркурий не нужно считать великим и ужасным. Это довольно частый фактор, который встречается 3 - 4 раза в год. И на три недели начинает замедлять всю нашу жизнь. Ретро Меркурий – знак того, что мы в своих желаниях, в своей повседневной текучке забежали впереди процесса жизни. Солнце символизирует процесс жизни. Ретроградный Меркурий начинает двигаться обратно, когда он слишком далеко вперед по Зодиаку забежал впереди Солнца. Буквально это время, когда слишком быстро мы бежим, а жизнь начинает нас притормаживать.

- Ретро Меркурий – фактор не аварийный. Это фактор, который несет путаницу, неразбериху, потому что мы слишком поторопились. Не планируем ничего нового. Особенно если мы говорим про большие дела. Потому что подготовка потребует больше времени, есть риск столкнуться с пробуксовкой, потому что вы пока не слишком готовы. Если можете отложить большое дело и хорошенько над ним подумать – подумайте. Если не можете отложить – приготовьтесь потратить больше времени на его подготовку.

- Петля Меркурия занимает полностью время с 20 августа по 17 октября. Сначала Меркурий шел по небу в одну сторону, а с 10 сентября повернул - пошел обратно; потом 2 октября развернется и будет проходить еще раз тот же самый участок Зодиака до 17.10. Многие дела могут закольцовываться, «ходить по кругу»; что-то может пробуксовывать и начинать вновь доходить до ума и действовать (речь о текущих делах) только после 17 октября.

- Не совершайте важных покупок. Сохраняйте чеки, не срезайте бирки – приготовьтесь к тому, что вещь возможно придется вернуть. В интернет-магазинах в это время масса накладок. Привозят не то, размер не тот, курьер задерживается – какая-то чехарда творится.

- Под любую деятельность планируйте больше времени. Эффективность ниже.

- Будут всплывать старые задачи, старые ошибки. Исправили – идем вперед.

- Не делайте ничего наспех. Погружайтесь в то, что делаете с головой. Изучайте вопрос серьезно – тогда ретро Меркурий будет вам не помеха.

- Обращайтесь к старым ресурсам, к старым знакомым; к тому, что уже изучили – вашим бывшим методам. Уже имеющиеся наработки могут помогать в это время. Повторение – мать учения. Перечитывать, переделывать – второй раз входить в ту же воду. Внимание: но не второй раз выходить замуж – ретроградный Меркурий на сферу личных отношений не распространяется.

- Проверяйте все что делаете особенно тщательно.

Астролог Инна Любимова также составила в своем Telegram-канале рекомендации как пережить без неприятностей период с 10 сентября по 2 октября.

Рекомендации от астролога Инны Любимовой:

- Не делать крупные покупки, не приобретать технику; не начинать важных дел; не отправляться в поездки и путешествия.

- Быть максимально внимательными в переговорах; перепроверять все документы; быть внимательней с электроникой и автомобилями.

- Период ретроградности нужен для того, чтобы переосмыслить то, что у нас сейчас есть; провести работу над ошибками и пойти дальше, учитывая весь прошлый опыт. Это время, чтобы обдумывать и переосмысливать текущие дела или завершать начатые.

- Следует возвращаться к изучению иностранных языков.

- Разбирать фотографии, бумаги, старые вещи.

- Наводить порядок в доме, гардеробе, делах.

- Продолжать начатый ранее ремонт.