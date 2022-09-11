Принц Уильям довел народ до слез письмом к умершей бабушке-королеве

Теперь принц Уильям первый в очереди на престол. Фото: REUTERS

Принц Уильям написал трогательное письмо бабушке. В эти часы похоронный кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок Балморал, ставший последним пристанищем королевы. Сейчас он направляется в шотландскую столицу Эдинбург в Холирудский дворец. Это будет первая остановка на пути в Лондон. Гроб с телом поставят в Тронном зале, чтобы у персонала дворца имелась возможность отдать дань уважения покойной.

Похороны королевы Елизаветы II запланированы на 19 сентября в Виндзоре. Новым правителем стал 74-летний принц Чарльз, взявший имя Карл III. Монарх официально взошел на престол 10 сентября. Он сразу обратился к нации.

"За последние 70 лет мы смогли наблюдать, как Великобритания стала страной множества народов и национальностей. Наши ценности были и остаются такими, какими были всегда. Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни - долгой или короткой", - сказал король.

Он добавил, что его старший его сын Уильям носит титул принца Уэльского и это дает ему право быть первым наследником на престол. Супруга королевского внука стала первой женщиной, получившей титул принцессы после Дианы.

В свою очередь, Уильям написал трогательное письмо бабушке, доведя народ до слез. Он поблагодарил Елизавету II за то, что королева всегда была рядом. Внук Ее Величества признался, что не смог подготовиться к ее смери, хотя и понимал, что это произойдет.

"Мир потерял выдающегося лидера. Я, однако, потерял бабушку. Она была рядом со мной в самые счастливые моменты. И она была рядом со мной в самые печальные дни моей жизни. Я знал, что этот день настанет, но пройдет некоторое время, прежде чем реальность жизни без бабушки станет по-настоящему реальной. Хоть я и буду скорбеть о потере бабушки, я также чувствую невероятную благодарность за то, что всю свою жизнь пользовался ее мудростью и ободрением королевы", - написал он.

Уильям рад, что его дети успели побыть рядом с прабабушкой. Девятилетний Джордж, семилетняя Шарлотта и четырехлетний Луи потеряли близкого человека.

"Мои трое детей проводили с ней каникулы и создали воспоминания, которые сохранятся у них на всю жизнь. Моя бабушка, как известно, говорила, что горе - это цена, которую мы платим за любовь. Вся печаль, которую мы испытаем в ближайшие недели, будет свидетельством любви, которую мы испытывали к нашей необыкновенной королеве", - резюмировал 40-летний принц.