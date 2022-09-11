Дмитрий Маликов оправдался на всю страну: «У нас с женой все нормально. В нашей семье царит любовь!»

Дмитрий Маликов сообщил, что в этом году у них с женой юбилей — 30 лет знакомства. Фото: Телеканал «Россия».

Последнее время в социальных сетях часто обсуждали личную жизнь Дмитрия Маликова. Музыканту даже пришлось заявить о своих крепких семейных узах в эфире федерального канала. Случилось это в новом сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!».

Телешоу ведет Николай Басков, а в жюри сотня экспертов во главе с Сергеем Лазаревым – они оценивают исполнителей: участники поют отлично, но все они не известные широкой аудитории дарования из народа. Приглашенной звездой второго выпуска стал Дмитрий Маликов, он спел свой хит «Звезда моя далекая» и занял место в сотне жюри. Маликов был активен на этой съемке – особенно это бросилось в глаза в отношении женского пола.

Юлия Митяшева получила приглашение на работу от Дмитрия Маликова. Народный артист позвал участницу вокального шоу стать бэк-вокалисткой в его коллективе. Фото: Телеканал «Россия».

Дмитрий остался под впечатлением от пения участницы из Москвы Юлии Митяшовой – Маликов сообщил, что давно искал именно такую бэк-вокалистку и предложил ей работу в своем музыкальном коллективе. Другая конкурсантка тоже очаровала мэтра Маликова: Аида Сафонова исполнила песню Димы Билана «Стань для меня» и Дмитрий буквально засыпал ее комплиментами: «Мужчины любят глазами! Вы вышли - такая красивая девушка…» Ведущий Николай Басков момент не упустил и тут же пошутил: «Сейчас где-то Елена Маликова выключила телевизор». Дмитрий Маликов человек опытный, поэтому быстро сориентировался (все же на съемке) и отчитался: «В этом году будет тридцать лет как мы с женой знакомы. У нас все нормально. В нашей семье царит любовь». Дмитрий оправдал свой порыв тем, что он оценил в исполнительнице прежде всего профессионализм.

По результатам этого выпуска телешоу на канале «Россия» определились полуфиналисты очередного отборочного тура. Ими стали 16-летняя Аделина Джафарова и 21-летний Алексей Осичев. Маликов хвалил Аделину за уверенность на сцене и ее артистизм. А Алексей Осичев перепел хит Алексея Чумакова «Я ждал всю жизнь» так, что некоторые в студии тайком смахивали слезы. После вокальных шоу понимаешь почему в рейтинге программы, где звучат песни в исполнении талантов из народа.