Анекдоты: Утро всегда доброе, а дальше - сами

- Алло! Дорогая, ты в борщ что добавляла?
- Это мой секретный рецепт...
- Так раскрой его! Я в реанимации лежу, а врачи не знают, что делать!
* * *
- Алло! Здравствуйте! Как вас зовут? Как проходит первый рабочий день в этом году?
- Здравствуйте! Меня зовут Петр. Да я вообще-то уже 276 дней без выходных работаю...
- Ого! И ни разу не было желания встать, махнуть рукой и уйти?
- А куда я с МКС уйду?
* * *
- Доктор, мой муж перестал удовлетворять меня как женщину.
- И в чем это проявляется?
- Он абсолютно не реагирует на все мои попытки закатить скандал!
* * *
Мой муж сейчас безработный, сидит дома, но все равно доминирует в семье! Сегодня так властно на меня наорал:
- Купи мне новые губки для мытья посуды!
* * *
«Товарищи студенты!
Просьба ставить свои джипы плотнее, а то преподавателям негде ставить свои велосипеды!»
* * *
Хорошо забытое старое - это не новое, это Альцгеймер!
* * *
На жизнь надо смотреть позитивно. Например, если вас долбануло током, то в этом был не только минус, но и плюс
* * *
- Вчера в театре я видел вашу супругу. Она так кашляла, что все на нее оглядывались. У нее коронавирус?
- Нет, у нее новое платье.
* * *
Спасибо всем тем, кто советовал лечить депрессию насыщенным графиком! Теперь мне хочется умереть еще сильнее, просто у меня нет на это времени.
* * *
- А вы чем занимаетесь?
- Я казино открываю...
- О!
- И закрываю. Открываю и закрываю. Швейцаром работаю.
* * *
Если вы идете на детский праздник - купите костюм пирата и ходите в нем во время вечеринки. И детей развлечете, и сможете, не выходя из образа, пить ром.
* * *
Обычно девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После все становится наоборот.
* * *
Как хорошо было раньше: берешь газетку и идешь в туалет. А сейчас - прям как в экспедицию туда собираешься: ноутбук, iРаd, два мобильника…
* * *
- А вдоль дороги мертвые с косами стоят...
- А вы точно ландшафтный дизайнер?
* * *
Вчера изучал родословную моего пса за 300 лет...
Хорошо, что он не умеет читать, а то мне пришлось бы по утрам ему газету, кофе и тапки приносить.
* * *
У самой умной совы в лесу в дупле на полке стоит маленький хрустальный Друзь.
* * *
Заинтересовался происхождением выражения «Твой номер шестнадцатый, помалкивай...». Порылся в источниках; оказалось, что этими словами Людовик ХV ставил на место своего наследника.