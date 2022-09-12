Анекдоты: Утро всегда доброе, а дальше - сами

- Алло! Дорогая, ты в борщ что добавляла?

- Это мой секретный рецепт...

- Так раскрой его! Я в реанимации лежу, а врачи не знают, что делать!

* * *

- Алло! Здравствуйте! Как вас зовут? Как проходит первый рабочий день в этом году?

- Здравствуйте! Меня зовут Петр. Да я вообще-то уже 276 дней без выходных работаю...

- Ого! И ни разу не было желания встать, махнуть рукой и уйти?

- А куда я с МКС уйду?

* * *

- Доктор, мой муж перестал удовлетворять меня как женщину.

- И в чем это проявляется?

- Он абсолютно не реагирует на все мои попытки закатить скандал!

* * *

Мой муж сейчас безработный, сидит дома, но все равно доминирует в семье! Сегодня так властно на меня наорал:

- Купи мне новые губки для мытья посуды!

* * *

«Товарищи студенты!

Просьба ставить свои джипы плотнее, а то преподавателям негде ставить свои велосипеды!»

* * *

Хорошо забытое старое - это не новое, это Альцгеймер!

* * *

На жизнь надо смотреть позитивно. Например, если вас долбануло током, то в этом был не только минус, но и плюс

* * *

- Вчера в театре я видел вашу супругу. Она так кашляла, что все на нее оглядывались. У нее коронавирус?

- Нет, у нее новое платье.

* * *

Спасибо всем тем, кто советовал лечить депрессию насыщенным графиком! Теперь мне хочется умереть еще сильнее, просто у меня нет на это времени.

* * *

- А вы чем занимаетесь?

- Я казино открываю...

- О!

- И закрываю. Открываю и закрываю. Швейцаром работаю.

* * *

Если вы идете на детский праздник - купите костюм пирата и ходите в нем во время вечеринки. И детей развлечете, и сможете, не выходя из образа, пить ром.

* * *

Обычно девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После все становится наоборот.

* * *

Как хорошо было раньше: берешь газетку и идешь в туалет. А сейчас - прям как в экспедицию туда собираешься: ноутбук, iРаd, два мобильника…

* * *

- А вдоль дороги мертвые с косами стоят...

- А вы точно ландшафтный дизайнер?

* * *

Вчера изучал родословную моего пса за 300 лет...

Хорошо, что он не умеет читать, а то мне пришлось бы по утрам ему газету, кофе и тапки приносить.

* * *

У самой умной совы в лесу в дупле на полке стоит маленький хрустальный Друзь.

* * *

Заинтересовался происхождением выражения «Твой номер шестнадцатый, помалкивай...». Порылся в источниках; оказалось, что этими словами Людовик ХV ставил на место своего наследника.