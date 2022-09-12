Почему сегодняшние модные образы словно скопированы с героев советских кинолент

Тельняшка - международное достояние.

По сети такие картинки расходятся с саркастичными комментариями вроде «жалкое подобие и непревзойденный оригинал». И правда: что голливудской звезде в новинку, то наш народ уже видел лет эдак 40 назад. На любимых актерах в фильмах про пыльные конторы и деревню. Неужели советская мода феерично обогнала тренды? Или Запад «фрикует», вы

- Нет, мир не сошел с ума, и советские киногерои ничуть не опередили время, - уверен стилист Руслан Громов. - Эти совпадения имеют несколько причин. Во-первых, мода циклична и повторяется каждые 20 - 30 лет. Во-вторых, многие популярные сегодня дизайнеры вышли из СССР, как, например, Демна Гвасалия, который сотрудничает с модным домом Balenciaga и не только. Ну и в-третьих, сегодня есть запрос на определенную маргинальность, так называемый бомж-шик, а он во многом черпается из деревенских образов. И чем больше будет пропасть между нами и Западом, тем больше дизайнеры будут обращаться к провокационным «лукам» из СССР - ради контраста.

По каждому из этих образов нашему стилисту нашлось что сказать.

Дядя Митя («Любовь и голуби», 1984) и показ модельера Жан-Поля Готье (2022)

- Тельняшка то и дело фигурирует в коллекциях различных дизайнеров: возможно, мечты о море (которое равно свободе) или дань маргинальности заставляют их включать полосатую вещицу в свои коллекции. И это вовсе не реверанс российским морякам: тельняшка - международное достояние. На мой взгляд, многим, даже хрупким девушкам, она идет. Однако Жан-Поль Готье явно не из числа этих счастливчиков. Тут он больше похож на человека, который только что вернулся из мест не столь отдаленных. Для тельняшки нужен контраст, внутренний шик. А здесь мы этого не видим.

Василий («Любовь и голуби», 1984) и показ бренда Celine (2022)

Василий в своем наряде похож на хипстера.

- Вот уж и правда нарочно не придумаешь: Василий в своем неказистом наряде выглядит, как нынешние хипстеры. Модель андрогинной внешности лишь подчеркивает тенденцию последних лет на нивелирование различий между полами. Думаю, что шорты, стилизованные под семейные трусы, здесь элемент эпатажа: дизайнер решил немного взбудоражить публику. А вот грубые сапоги сегодня действительно в тренде.

Надежда («Любовь и голуби», 1984) и коллекция Balenciaga (2017)

Надежда действительно опередила время: тренч, гамаши со штрипками и туфли на каблуках на носки - суперхит последних нескольких лет.

- Надежда действительно опередила время: тренч, гамаши со штрипками и туфли на каблуках на носки - суперхит последних нескольких лет. Впрочем, даже сегодня такое подойдет далеко не всем, а лишь самым отвязным модникам. И «Баленсиага», как из самых модных брендов среди молодежи, это хорошо понимает. В России такой смелый образ сейчас могла бы примерить разве что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. А обычные люди решили бы, что эти модники некрещеные, вот и бесятся.

Людмила Прокофьевна («Служебный роман», 1977) и Брэд Питт (2022)

Юбка среди мужчин по всему миру - по-прежнему не норма, а способ привлечь внимание.

- Если честно, я слабо представляю, что может сподвигнуть мужчину надеть юбку, разве что нет возможности носить штаны по каким-то физиологическим причинам... В случае с Брэдом Питтом невольно закрадывается мысль о смене пола вслед за дочерью, которая какое-то время чувствовала себя мальчиком. Но отбросим домыслы. Юбка среди мужчин по всему миру - по-прежнему не норма, а способ привлечь внимание, этого явно и добивался актер. Кстати, нельзя не отметить, что Питт выглядит в этом костюме не хуже Людмилы Прокофьевны: какие ножки, оказывается, скрывал!

Надя («Ирония судьбы, или С легким паром!», 1976) и модель Эмили Ратаковски (2021)

Меховые шапки - это на 100% тренд предстоящих двух зимних сезонов.

- Меховые шапки - это на 100% тренд предстоящих двух зимних сезонов. Такие модели не только дарят тепло, но и выглядят красиво. Как бы ни противились этому зеленые, вряд ли что-то может быть практичнее зимой, чем натуральный мех. А для западных селебрити это еще и способ пойти «против шерсти» - спровоцировать скандал и повысить свою популярность.