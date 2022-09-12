Вопрос дня: По каким фильмам надо учить наших детей?

- А теперь, смерд, назови годы моего правления! Фото: Кадр из фильма

Павел ПРЯНИКОВ, историк, публицист, автор телеграм-канала «Толкователь»:

- В советское время у нас тоже были киноуроки. Я, например, прекрасно помню мультфильмы по мифам Древней Греции. Не рекомендовал бы показывать кино сталинских времен (про Невского, Грозного) - там слишком много идеологии.

Александр ЦЫПКИН, писатель:

- В каждом фильме ключевым является все-таки художественный замысел. Герои просто помещаются в исторические декорации. То есть автор фильма всегда идет на некое историческое искажение, чтобы выполнить свои задачи. Поэтому смотреть кино надо ради удовольствия, а историю учить по учебникам.

Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО, глава Комиссии Общественной палаты РФ по демографии:

- Правильнее всего обратиться к классике, основанной на литературных произведениях, - показать «Войну и мир» и «Тихий Дон». Их посмотрят и заинтересуются - потом книгу возьмут.

Оскар КУЧЕРА, актер, телеведущий, многодетный отец:

- Про войну у нас много прекрасных фильмов: «В бой идут одни «старики», «Батальоны просят огня» моего отца (Александр Боголюбов - один из режиссеров фильма. - Ред.), «...А зори здесь тихие». По Пикулю есть экранизации - вот их надо показывать, это качественное кино, которое дети поймут.

Тутта ЛАРСЕН, телеведущая, мама троих детей:

- Старшим школьникам обязательно нужно показывать «Обыкновенный фашизм» Ромма и «Иваново детство» Тарковского. А еще - два документальных фильма телеканала «Звезда»: «Список Маргариты» - о женщине, которая была офицером Советской армии и много лет после войны собирала имена погибших в Дахау солдат. И «Бесленей. Право на жизнь» - о женщинах из черкесского аула, которые под страхом смерти укрывали еврейских детей от фашистов.

Саша БОРОВКОВА, читательница сайта KP.RU:

- Главное, чтобы было не скучно, иначе школьники будут спать. «Петра Первого» посмотреть нужно, но уже во взрослом возрасте. А в школе можно и «Ивана Васильевича» - весело и заставит детей полезть в книги почитать, как тогда было.