Губернаторские выборы прошли в 14 регионах страны Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Губернаторские выборы прошли в 14 регионах страны - Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях, а также в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл. Кроме того, главу региона выбирал и парламент Адыгеи - Мурат Кумпилов возглавил республику единогласным решением ее депутатов.

Во всех этих субъектах РФ вторых туров не будет - победу одержали их действующие руководители. Которые представляли партию «Единая Россия». С чем победителей (предварительно, но уверенно) поздравил ее председатель, Дмитрий Медведев. Высказавший такой вывод: итоги выборов (не только губернаторов, но и депутатов) – показатель того, что люди сплотились вокруг лидера страны.

В некоторых случаях, как например, в Тамбовской, Владимирской и Ярославской областях, а также, например, в Бурятии главы регионов, по предварительным данным, получили более 80% голосов. А едва ли не лучшие результаты - оказались у руководителя самого западного, калининградского анклава, который в прямом смысле оказался на переднем крае борьбы с санкциями.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лидировал в регионе как после подсчета 5% протоколов, так и после оценки 50% протоколов – он уверенно набирал около двух третей (а точнее) 65,7% голосов. У его ближайших преследователей - Александра Ивачева из КПРФ результат колебался в районе 8%, а у Александра Каптюга из ЛДПР не дотягивал до 4%. В тех же пределах получил поддержку Александр Демин («Новые люди»), а у представителя эсеров Андрей Кузнецов результат и вовсе оказался невелик.

В Бурятии глава региона Алексей Цыденов, который в прямом федеральном эфире после 21.00 сообщил, что компания «прошла спокойно, ровно», лидировал с 86% голосов. При том что явка в республике чуть не дотянула до 40%. Показательно, что расклад сил у конкурентов был очень схож со свердловской ситуацией. Второе-третье места делили кандидат от партии КПРФ Виктор Малышенко и представитель ЛДПР Сергей Дорош, а замыкал «группу преследователей» кандидат от партии «Новые люди» Семен Матхеев. «Выиграла партия по всем направлениям» – с удовлетворением отметил глава региона, представитель ЕР.

Врио главы Томской области Владимир Мазур набирал после обработки двух третей протоколов 84% голосов. Следом за ним шли представитель «Справедливой России» Галина Немцева, у которой было немногим более 8 процента голосов. На третьей строчке расположился кандидат от КПРФ, вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров. Следом за ним шла юрист Виктория Гринева.

В Адыгее депутаты Госсовета республики переизбрали действующего главу республики Мурата Кумпилова, который занимает пост с 2017 года. Решение было принято единогласно.

Врио главы Владимирской области Александр Авдеев получал 86.5% голосов. Его конкуренты Сергей Бирюков («Справедливая Россия – За правду»), Сергей Корнишов (ЛДПР), Антон Сидорко (КПРФ) и Александр Субботин («Партия роста») остались далеко позади.

В Ярославской области врио губернатора Михаил Евраев получал более 83% голосов. Оставшиеся голоса поделили его конкуренты Игорь Милорадов, Михаил Парамонов, Владимир Смирнов, Константин Тукеев.

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов получил 72.8% голосов. Серьезной конкуренции ему не смогли составить Сергей Мамаев (КПРФ), Федор Лугинин (Родина), Владимир Понарьев (ЛДПР), Юрий Моисеев («Коммунисты России»).

В Карелии глава республики сообщил, что избирательная копания прошла конкурентно и прозрачно. По завершении выборов Артур Парфенчиков, набиравший более 69%, заявил: наблюдатели от СПЧ в этой компании отмечают – никаких нарушений не зафиксировано.

В Саратовской области к барьеру в 80% подошел врио главы региона Роман Бусаргин.

В Рязанской области 85%, предварительно, у руководителя области Павла Малкова.

В Новгородской области Андрей Никитин получал 76.4%

В Удмуртии более 62% набирал глава региона Александр Бречалов.

Данные главы Тамбовщины Максим Егорова в его области приблизились к 88%.

В Марий Эл показатель в 65.9% был у Юрия Зайцева.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, по предварительным данным, получал около 83% голосов.

Сами главы регионов полагают, что у их избирателей была возможность не только спокойно оценить итоги их работы, но и понять, с кем им дальше идти.

«По тем данным, которыми мы располагаем, все состоялось, все соответствует правилам избирательного законодательства. Естественно, отдельные эпизоды всегда могут быть поводом для расследований, для рассмотрений, но в целом результат достигнут», - заявил Дмитрий Медведев на селекторном совещании с регионами сразу по завершении голосования.