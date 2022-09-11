Кто прячется за женской юбкой: Какие нарушения были отмечены во время проведения Единого дня голосования

Во время выборов массовых накладок не было. Отдельные, иногда анекдотичные – случались. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Не бывает выборов без нарушений. Ни в одной стране мира. Чем отметилась эта компания в Российской Федерации?

Массовых, грубых накладок не было. Отдельные, иногда анекдотичные – случались.

К началу последнего дня голосования, 11 сентября, в 6 субъектах РФ на 118 участках недействительными признаны 218 бюллетеней.

По данным МВД, выявлено 156 административных нарушений. Возбуждено 8 уголовных дел.

В Астраханской области избирателю не достался очный бюллетень. А в Новосибирской области гражданин смог получить бюллетень за избирателя – родственника.

В Марий Эл на избирательном участке отсутствовало видеонаблюдение – возмутились общественные наблюдатели. Но объяснялось это просто - участок располагался на территории воинской части. А там по закону вести видеорегистрацию нельзя.

В Калининградской области зафиксировали агитацию в день выборов на расстоянии около 50 метров от избирательного участка – некий гражданин пытался раздавать футболки, на которых была напечатана агитационная информация в пользу одного из кандидатов.

В Краснодарском крае в одном из курортных городов женщина, входившая в участковую избирательную комиссию, сидела на… пачке заранее заполненных бюллетеней. Даму – по сигналу наблюдателей от одной из парламентских партий, - от работы отстранили, бюллетени аннулировали, а сообщившая об этом эпизоде глава ЦИК Элла Пафмилова заявила, что требует наказать не только исполнительницу нарушения, но и «того мерзавца, который прячется за женской юбкой».