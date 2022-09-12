Последние новости о ситуации вокруг Украины на 12 сентября 2022 года: Чего испугался Зеленский, о чем тревожится Макрон, что происходит с СБУшниками на западе страны

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Зеленский признал отключение электроэнергии

Шестой президент Украины сообщил, что в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях произошло частичное отключение электроэнергии, а в Харьковской и Донецкой областях полный блэкаут. Местные руководители также признают, что перебои со светом отмечены в Одесской и Полтавской областях. Нет связи, интернета, отменено движение поездов. Все это – итоги ночных ударов «калибрами» из акватории Черного и Каспийского морей по двум крупным тепло-электростанциям под Харьковом и Кременчугом.

Задержан бывший глава СБУ на Харьковщине

Бывший руководитель управления СБУ по Харьковской области Роман Дудин задержан по подозрению в госизмене. А также оставлении места службы. Задержали бывшего начальника-спецслужбиста на западе страны. Еще три с половиной месяца назад Зеленский заявлял, что уволил Дудина за провалы в первые дни СВО, а сам он критиковал президента страны за такое отношение к офицерам Службы безопасности Украины. Ну вот, измену, считай, почти искоренили.

Пушилин опроверг свои отставку

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что появившиеся сообщения о том, что он может уехать в Россию, оставив свой пост главы республики, не соответствуют действительности. Назвал такие слухи «чушью», а ситуацию на главных направлениях боев в ДНР – контролируемой. При этом признал, что из-за обстрелов ВСУ прекратила работу шахта им. Засядько и есть трудности в работе шахты Скочинского.

Кто пытается вербовать россиян.

Зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что в запрещенных в России соцсетях активизировались попытки по вербовки российских граждан для дестабилизации ситуации в нашей стране. От представителей украинских спецслужб, в частности, поступают инструкции, призывающие «начинать сеять хаос» - в ночь после завершения Единого дня голосования. Ну выбрали бы ночь Хеллоуина, что ли…

Российский лидер просветил французского лидера

Владимир Путин по телефону вынужден был вновь вразумлять Эммануэля Макрона. Наш президент на пальцах объяснял лидеру Франции, кто именно пытается вывести из строя Запорожскую АЭС и что происходит с продукцией украинского агропрома, которую так активно стали вывозить через черноморские порты. Макрон согласился с тем, что МАГАТЭ все-таки надо привлекать для урегулирования ситуации вокруг ЗАЭС, но не смог смириться с простой мыслью, что русские не могут обстреливать сами себя в Энергодаре. Да, для этого нужны, наверное, какие-то сверхусилия мозга.

На Гуляй поле не разгуляются

Восемь украинских пунктов управления войсками были поражены в результате точечных ударов российских войск за минувшие сутки в трех украинских областях, а также в ДНР. В Минобороны назвали конкретные адреса: Кривой Рог, Гуляй Поле, Лиман, Марьинка, Лебяжье, Гусаровка, Рай-Александровка. Неверующие могут проверить лично.

Диверсантов выявляют и утилизируют

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что силы Народной милиции республики пресекают участившиеся попытки украинских диверсантов проникнуть в недавно освобожденные населенные пункты. Диверсантов выявляют и уничтожают или берут в плен. Регулярных украинских частей, по словам Пасечника, на территории ЛНР нет, отступлений союзных сил с занятых позиций в республике не зафиксировано.