Бывший муж Екатерины Климовой Гела Месхи перестал скрывать новую возлюбленную

Гела Месхи и Наталья Земцова на премьере фильма "Кто там?". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова и Гела Месхи развелись в 2019 году. С тех пор Гела не был замечен в новых отношениях, как и Екатерина. Супруги сохранили дружеские чувства ради дочери Изабеллы. Поклонники до последнего надеялись, что Климова и Месхи воссоединятся. Но увы, этого не случилось. Минувшим вечером актер появился на публике с новой возлюбленной. Очередной избранницей 36-летнего артиста стала Наталья Земцова – бывшая жена солиста группы «Uma2rman» Сергея Кристовского.

В том, что Гела и Наталья - пара, не было ни малейших сомнений. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гела и Наталья пришли в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Кто там?». Показ остросюжетного триллера Эдуарда Галкина с Владимиром Машковым и Кириллом Кяро в главных ролях собрал немало знаменитостей.

Месхи и его подруга явно не стремились привлекать к себе внимание. На красной дорожке вместе не позировали, сторонились фотографов. Но в том, что они – пара, не было ни малейших сомнений. Судя по нежным объятиям, томным взглядам и поцелуям украдкой, влюбленные переживают период страсти, которую они не смогли скрыть, несмотря на все усилия.

Влюбленные не скрывали нежных объятий. Фото: Борис КУДРЯВОВ

34-летняя актриса Наталья Земцова родом из Омска. Ее прославила роль Инги в телесериале «Восьмидесятые». Она также снималась в сериалах «Эпидемия», «Многоэтажка», «В тихом омуте», «Пропавшие без вести», «Метод». В 2013 году Земцова снялась обнаженной для обложки журнала «MAXIM».

Широкой публике Наталья больше известна своим громким замужеством. В 2014 году она родила сына Ивана от солиста группы «Uma2rman» Сергея Кристовского. Музыкант и актриса познакомились на концерте группы в Минске. На тот момент Кристовский был женат, в браке у него подрастали четверо детей. Но сексапильную брюнетку не смутили ни штамп в паспорте возлюбленного, ни наличие детей, ни то, что Сергей был на 16 лет старше.

В 2016 году, когда музыкант все-таки оформил развод, они с Натальей поженились. Их брак просуществовал всего несколько лет. В апреле 2022 года Наталья сообщила о расставании с Сергеем. Причиной развода она назвала недопонимание. Мол, у нее все силы уходили на съемки, а Кристовскому было сложно это понять.

Наталья - бывшая жена солиста группы «Uma2rman» Сергея Кристовского. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Я долго делала вид, что со мной все хорошо. Были моменты, когда думала, что, может, сохранить. И я безумно люблю Сережу и всегда буду его любить, но просто, наверное, это все, - рассказывала она после развода. - У меня всегда одни отношения сменялись другими: звезда института, было весело, задорно и с удовольствием, встречалась, расходилась, как-то по-живому. Сейчас был момент, когда долгое время была одна.

Эффектная брюнетка разбила надежды поклонников Климовой и Месхи на то, что экс-супруги воссоединятся. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в 2015 году. Они познакомились на съемках сериала «Волчье сердце». Позже Гела признавался, что, как только увидел будущую жену на пробах, сразу потерял голову и больше ни о чем не мог думать, кроме как об этой женщине. Предложение Екатерине он сделал в Париже. В сентябре 2015 года у них родилась дочь Изабелла.

Гела и Наталья не замечали никого вокруг. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2019 году Климова подала на развод. Причину своего решения актриса до сих пор скрывает. После развода Месхи опубликовал в соцсетях свое фото с Екатериной на съемках «Волчьего сердца» и написал: «Как было с тобой, так и ни с кем не будет».