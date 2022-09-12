Виктория Лопырева вышла в свет с мужем после слухов о разводе

Виктория Лопырева пришла на показ с мужем, бизнесменом Игорем Булатовым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кинотеатре «Октябрь» минувшим вечером прошла премьера фильма «Кто там?». Показ остросюжетного триллера Эдуарда Галкина собрал немало знаменитостей. Главные роли в фильме исполнили Владимир Машков, Кирилл Кяро, Александра Бортич, Тихон Жизневский, Александр Самойленко, Александр Обласов, Яна Сексте. В широкий прокат фильм выходит с 15 сентября.

Картина держит зрителей в напряжении от начала и до конца. Герои фильма - миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь, оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное – внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.

Триллер состоит из пяти новелл, и каждая история, по замыслу создателей, иллюстрирует определенный общечеловеческий страх. Для героя Владимира Машкова, например, это – страх потерять близких. Актер сыграл миллиардера, который защищает свою семью от ломящегося в дверь непрошеного визитера.

Владимир Машков с коллегами из съемочной группы фильма "Кто там?". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одну из главных ролей в триллере сыграла Яна Сексте. На премьеру она пришла вместе с мужем, композитором Дмитрием Мариным. Когда-то судьба жестоко обошлась с Яной: ее первый супруг Максим Матвеев бросил ее ради дочери Михаила Боярского Лизы. Актриса тяжело переживала развод. К счастью, она вновь нашла свое счастье. Яна и Дмитрий вместе растят общую дочь Анну.

Яна Сексте с мужем, композитором Дмитрием Мариным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере появилась и «Мисс Россия» Виктория Лопырева. Раньше телеведущая почти все время проводила в Дубае, где она жила вместе с мужем, бизнесменом Игорем Булатовым. Но теперь супруги надолго обосновались в Москве. На днях Лопырева отвела сына Марка Лео в один из детских садов столицы. На премьеру она пришла вместе с мужем, опровергнув тем самым ходившие в последнее время слухи об их разводе.