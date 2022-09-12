Останется ли Европа совсем без газа, сколько составляют военные потери Украины и почему детокс-диеты неэффективны и опасны

1 место. Останется ли Европа совсем без газа (слушать)
2 место. Дмитрий Пучков: Такие персонажи, как Лиз Трасс, Великобритании ничего хорошего не принесут (слушать)
3 место. Была без ума от корги и не прощала опозданий: необычные факты о королеве Елизавете II (слушать)
4 место. Кадры из «Рембо-4» выдали за спецоперацию на Украине (слушать)
5 место. Сколько составляют военные потери Украины (слушать)
6 место. Почему школьники не любят физику и что с этим делать (слушать)
7 место. Почему детокс-диеты неэффективны и опасны (слушать)
8 место. Как США рассорили коммунистов всего мира в тайной войне против СССР (слушать)
9 место. «Или трус или придурок»: Илон Маск раскритиковал сериал «Кольца власти» (слушать)
10 место. Телеведущих Урганта и Нагиева зачистили теперь и из комедийной франшизы «Ёлки». Кто же остался? (слушать)