Уникальный культурный код Восточной России обсудили на ВЭФ-2022

Фото предоставлены пресс-службой РМГ

На площадке ВЭФ-2022, который прошёл во Владивостоке, состоялся Public Talk «Восточная Россия — культурный код опережающего развития?», организованный «Русской Медиагруппой» в рамках направления Creative & Business.

Существует ли уникальный культурный код Дальнего Востока? Какие преобразования в области культуры и какие массовые мероприятия привлекут интерес молодёжи и специалистов в сфере креативных индустрий в этот регион? И как при этом сохранить его уникальность? Эти и другие вопросы были затронуты спикерами в рамках прошедшего Public Talk.

Дальний Восток уникален — эта мысль красной нитью проходит через весь ВЭФ-2022. Невероятные природные ландшафты, неповторимые традиции народов, населяющих этот край, а также огромный потенциал развития, туристического, экономического и культурного, действительно, делают Дальний Восток особенным регионом. Сегодня этот край демонстрирует темпы развития выше, чем в среднем по стране. И туризм является одним из драйверов этой положительной динамики. Что же нужно, чтобы ДФО сохранил и преумножил позитивные изменения, происходящие в последние годы, стал меккой для туристов и привлекательным объектом для инвестиций?

- В результате этой беседы хотелось бы договориться, существует ли уникальный культурный код Восточной России, а с другой стороны — является ли ДФО территорией опережающего развития, — открыл дискуссию модератор управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Дмитрий Медников. Фото предоставлены пресс-службой РМГ

- 42% россиян в возрасте старше 18 лет, говорят, что хотели бы посетить Дальний Восток, — рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. — А среди молодёжи таких 55%. У молодёжи сформировалось мнение, что на Дальнем Востоке можно улучшить свою жизнь с точки зрения экологии. С точки зрения жилищных условий. И с точки зрения насыщенности и разнообразия культурной жизни — это мнение сложилось среди граждан 18–24 лет.

- Статус одного из крупнейших центров туризма для Владивостока, в частности, непривычен, так как город этот — изначально военно-морская база, поэтому на туристический рынок регион вышел не вполне подготовленным, — рассказывает директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, член президиума Российского комитета Международного совета музеев Виктор Шалай. — И все же, в сложившейся ситуации многие, кто мечтал увидеть этот край, наконец, смогли сюда приехать. Сегодня нужно говорить и о том, что Россия равно Сибирь и Дальний Восток, и о том, что большая страна может узнать о Дальнем Востоке.

Виктор Шалай. Фото предоставлены пресс-службой РМГ

Как обсуждалось и на других мероприятиях в рамках ВЭФ-2022, одна из необходимых составляющих развития внутреннего туризма в России, в том числе и на Дальнем Востоке, — это грамотное информирование и продвижение. Причём не только среди туристов, но и среди людей, задействованных в развитии сектора.

- Нам бы хотелось, чтобы Дальний Восток уделял больше внимания тем возможностям, которые даёт государство, — обратился к собравшимся генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. — 4000 команд профинансировано в стране с начала года на общую сумму более 10 млрд рублей. Дальний Восток получил всего 333 миллиона. Я сам с Дальнего Востока, я знаю, что здесь много талантливых людей — нужно, чтобы власть включилась в максимальное их информирование. Людей нужно не только мотивировать, но и снимать их страхи. Сейчас деньги есть — и от инициативы региона зависит, сколько молодёжь получит на свои проекты.

Роман Карманов. Фото предоставлены пресс-службой РМГ

Особенностью финансирования креативных индустрий и локальной культуры на Дальнем Востоке стала доминирующая роль частного бизнеса. Несколько примеров такого сотрудничества компаний и важных социально-культурных объектов привёл председатель Совета директоров Транспортной группы FESCO Андрей Северилов: «Люди, которые живут на Дальнем Востоке, должны иметь все возможности для полноценного развития. Следуя этой логике, мы реализуем несколько социальных программ, которые должны создать возможности для самореализации людей. Наш грантовый конкурс «Море возможностей» помогает развитию некоммерческих организаций. Есть обширная программа взаимодействия с Третьяковской галереей — мы профинансировали магистерскую программу здесь в ДВФУ, так мы участвуем в формировании кадров для музейных и культурных учреждений региона, сейчас мы договорились о создании временного представительства Третьяковской галереи в историческом здании Дальневосточного морского пароходства здесь во Владивостоке, оно заработает уже в октябре. Запустили создание интерактивного музея Дальневосточного морского пароходства и Владивостокского морского торгового порта. Работает программа «FESCO — детям», в рамках которой мы поддерживаем развитие медицины и детского образования, а также переиздаём детскую литературу, что, как мы надеемся, поможет привить детям края любовь к региону, его истории, морю».

Андрей Северилов. Фото предоставлены пресс-службой РМГ

О социокультурных изменениях и развитии креативных индустрий рассказал и директор-координатор социокультурных программ Государственной корпорации развития «ВЭБ РФ» Олег Ракитов: «Мы придерживаемся идеологии, что один из наших показателей эффективности — это вовлечение в проект не менее 10 креативных индустрий города, в результате чего в городе остаётся опытная креативная команда, которая и дальше сможет реализовывать социокультурные проекты».

Одной из главных тем дискуссии стала возможность и будущее создания на Дальнем Востоке филиалов крупнейших культурных центров. Одним из них станет музейный центр, где разместится и филиал Третьяковской галереи, который откроется в 2024 году на сопке Орлиное гнездо.

- Я впервые приехала во Владивосток в 2017 году. И меня поразила невероятная энергетика города, природа, достойный уровень ресторанов и при этом полное отсутствие мощной культурной площадки, — рассказала генеральный директор, ФГБУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» Зельфира Трегулова. — Невероятная удалённость от Москвы и Петербурга, молодой возраст города мешают живущим здесь в их самоидентификации, как людей, выросших в парадигме русской культуры. И мы включились в работу по созданию филиала Третьяковки, потому что мы понимали, что этот комплекс принесёт в город именно то, чего ему так не хватает.

Зельфира Трегулова. Фото предоставлены пресс-службой РМГ

- Культура — это совокупная забота общества, государства и бизнеса. И, когда все они объединяются, когда есть база, креативные индустрии начинают интенсивно развиваться, — отметила заместитель председателя правления Федерации креативных индустрий Вероника Пономарева. — Культурный код существует в условиях конкуренции. Сильные вытесняют слабых. И мы должны с большим вниманием отнестись к той исторической точке, в которой находимся: от каждого из нас зависит культура страны, которую мы оставим своим детям. Есть распоряжения правительства РФ, проект закона о креативных индустриях, который будет скоро внесён на рассмотрение в ГосДуму. И все те позитивные примеры, которые есть на Дальнем Востоке, станут платформой для роста креативной индустрии и в других регионах РФ.

Вероника Пономарева. Фото предоставлены пресс-службой РМГ

- Культура существует в повседневности, она не замкнута в музеи. Должны быть кинотеатры, театры, музеи. Но самое главное — это создание новой идентичности, которая была бы интегрирована с другими, вписана в иерархию. И это важнейшая задача в развитии региона, — подчеркнул декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

Андрей Быстрицкий. Фото предоставлены пресс-службой РМГ

Перед креативными индустриями на Дальнем Востоке сейчас стоит задача интеграции дальневосточного культурного кода в общероссийский. «Синтез федеральных компетенций и инвестиции в локальные таланты сформируют взаимное проникновение новой и старой дальневосточной культуры и большой великой традиции, русского кода. Также мы предлагаем создать единый маркетинговый центр по продвижению Дальнего Востока при Корпорации развития Дальнего Востока и Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, который позволит консолидировать усилия медиа, креативных индустрий, бизнеса, волонтёров для популяризации информации об этом крае в стране», — резюмировал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. При этом, как подчеркнул Виктор Шалай, очень важно сохранить самобытность региона и не забывать о его уникальном потенциале и собственном культурном наследии.