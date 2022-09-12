Стало известно, кому достанутся миллионы королевы Елизаветы II

Основное богатство усопшего монарха заключено в коллекциях произведений искусств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За 70 лет правления Соединенным Королевством Елизавета II собрала серьезные активы: СМИ утверждают, что наследство королевы составляет не менее полумиллиарда долларов.

Основное богатство усопшего монарха заключено в коллекциях произведений искусств, ювелирных изделиях и имуществе, включая недвижимость. Например, замок Балморал в Шотландии, ставший последним приютом королевы, и поместье в Сандрингеме.

Самой Елизавете II от ее матери в 2002 году в качестве наследства тоже досталось немало – драгоценности, уникальная коллекция марок, фарфор и прочее на сумму около $70 миллионов. За время своего правления королева сумела богатство значительно приумножить.

По информации СМИ, львиная доля всего наследства Елизаветы II достанется ее сыну, бывшему принцу Чарльзу, а ныне царствующему королю Британии Карлу III. Также достанется ему и резиденция английских королей – Букингемский дворец. Однако он не станет частным владением Карла III и не может быть продан.

Кстати, британский монарх в отличие от других граждан королевства освобожден от обязательной уплаты налога на наследство в размере 40%. В противном случае Карл III потерял бы порядка $200 миллионов.