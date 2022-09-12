Без мишек и шариков: В Британии попросили приносить в память о королеве только цветы

Многие несут с собой плюшевых мишек и другие мягкие игрушки, а также воздушные шары Фото: REUTERS

После смерти королевы Британии Елизаветы II жители страны идут к Букингемскому дворцу, чтобы почтить память монарха. Многие несут с собой плюшевых мишек и другие мягкие игрушки, а также воздушные шары.

В связи с этим компания Royal Parks, управляющая королевскими парками, обратилась к посетителям с просьбой.

– Не следует приносить с собой предметы, не связанные с цветами, такие как плюшевые мишки или воздушные шары, сообщается на сайте организации.

В компании также подчеркнули, что никакие предметы кроме открыток и цветов без упаковки приниматься не будут.

Плюшевых мишек, которых несут в подарок усопшей королеве, стали связывать с ее именем после того, как во время празднования 70-летия правления Елизаветы II был снят ролик, на котором она пила чай с популярным героем детских книжек и фильмов медвежонком Паддингтоном.

Елизавета II, поставившая рекорд в Британии по продолжительности правления, скончалась 8 сентября на 97-м году жизни в своем шотландском поместье Балморал.