В Израиле за отказ от развода впервые под арест отправили женщину

Чтобы чего не вышло – в дело вмешалась полиция

Глава высшего раввинского суда Израиля Давид Лау выписал ордер на арест женщины, которая упорно отказывается развестись со своим мужем. В истории Земли Обетованной это первый подобный случай.

В i24news сообщили, что упрямая женщина долгое время не желала дать развод своему мужу, а незадолго до ареста заперлась в своей квартире и упрямо игнорировала любые попытки вступить с ней в контакт.

Чтобы чего не вышло – в дело вмешалась полиция. Чем именно руководствовался главный ашкеназский раввин, выписывая ордер на арест упрямой женщины, пока неясно.

В израильских СМИ отмечают, что это первый подобный случай применения столь радикальной меры к женщине, пытающейся сохранить семью. Хотя мужчин за подобное поведение ранее под стражу уже отправляли.

С другой стороны, женщины так рьяно бьются за равноправие, что почему бы и нет.

Пока власти не разберутся с неудачной ячейкой общества, имена мужа и его несгибаемой супруги огласке не предают. В Израиле религия не отделена от государства, и вопросы ЗАГС в еврейском секторе курирует раввинат.