Рептилоид, двойник, самозванка: Смерть Елизаветы II активизировала изыскания конспирологов

С новой силой конспирологи теперь подозревают Елизавету II в причастности к самым неожиданным поворотам истории. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

70 лет на троне – долгий срок, и наивно было бы полагать, что конспирологи не попытаются подвести под столь длинное царствование свою базу.

С новой силой они теперь подозревают Елизавету II в причастности к самым неожиданным поворотам истории.

Под прикрытием

Пожалуй, одна из самых невинных теорий заговора, в которых фигурирует Елизавета II, звучит так: королева давно умерла, а ее место занял двойник. Впрочем, наличие двойников кому только не приписывают. Но в случае с королевой конспирологи считают, что появление ее двойника было нужно для сохранения монархии, так как «настоящая» королева умерла, когда семейство Виндзоров сотрясал скандал, связанный с разводом принца Уэльского, которому в тот момент никак нельзя было передавать престол.

Причастности к культам

Королева-нацистка. Эта теория поддерживается домашним видео, датированным 1933 годом, на котором 6-летняя Елизавета бодро вскидывает руку в нацистском приветствии. Видео опубликовал британский таблоид The Sun в 2015 году, и с тех пор у этой теории довольно много последователей, которые считают, что культ нацизма Елизавета II тайно поддерживала всю жизнь.

Она – не она

Также конспирологи утверждают, что дочь короля Георга IV и Елизаветы Боуз-Лайон родилась неполноценной, больше родители иметь детей не могли, и потому в младенчестве будущую королеву заменили другим ребенком, дабы сохранить преемственность власти. Получается, что хоронить скоро будут совсем другую женщину.

Не из мира сего

Ну и уж совсем что-то мало вообразимое: Елизавета II – рептилоид. Эта теория создана бывшим спортивным комментатором, а ныне писателем и оккультистом Дэвидом Айком. По его мнению, некогда на Землю пришли человекообразные рептилии, а британская королевская семья – плод любви людей и инопланетных захватчиков. Несмотря на всю свою бредовость, эта теория имеет массу последователей.

До кучи

Не обошли теории заговоров и близких покойной королевы. Например, принца Гарри и его супругу Меган Маркл назвали роботами. Поводом к этому послужила передача, на которой Гарри и Маркл, сидя в зрительском зале, вели себя странно, а на их лицах не изменялось выражение. Правда, позже выяснилось, что это были гости программы в масках принца и его супруги, но изменить уже было ничего нельзя – на свет появилась очередная нелепая теория.