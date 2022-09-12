Бритни Спирс: «Мама и папа, я молюсь о том, чтобы вы оба горели в аду!»

Сейчас Спирс выражается куда более спокойно и взвешенно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Бритни Спирс в очередной раз обрушилась с руганью на своих родителей в социальных сетях. Напомним, на протяжении многих лет она находилась под опекой отца как не вполне дееспособная, но при этом продолжала давать концерты, приносившие огромную прибыль (сама Спирс видела только небольшую часть от того, что зарабатывала). Она жила по строгим правилам родителей, которые таскали ее по больницам (в чем, по мнению Бритни, не было никакой нужды). Ранее она говорила, что чувствовала себя полностью «деморализованной», фактически затерроризированной отцом и матерью. Опека по решению суда была снята в ноябре прошлого года, но успокоиться Спирс не может до сих пор.

Только что она опубликовала пост, в котором сообщила: «Извините, я никогда не забуду свою боль (…) Прошло всего 10 месяцев с того момента, как опека закончилась… Не пожелаю такой боли никому!!! Невероятно тяжело принять тот факт, что моя семья со мною все это проделала. И до конца жизни мне будет тяжело. А что касается моих мамы и папы, которые сидели сложа руки и прятали от меня кофе по всему дому, чтобы я не могла проснуться от чувства, что я мертвая, от своего страха… Что касается выбросивших меня [мамы и папы]… Я скажу это громко и гордо… Я молюсь, чтобы вы оба горели в аду!»

В дополнение к текстовой записи Бритни оставила аудиозапись, где рассказала, например, как ей постоянно проводили процедуру МРТ, не объясняя, зачем она нужна. В результате певица заподозрила, что у нее какая-то редкая форма рака. «Я была в полном смятении. Но, честно говоря, это было неправдой. Я в порядке. Я жива. Вывод - и это очень трудно признать - они просто были плохими людьми. Мой папа просто был гнусным человеком, я мне казалось, что мой папа просто хочет убить меня, и я правда надеюсь, что он будет гореть в аду».

Она добавила: «Я сильно травмирована на всю жизнь, и не думаю, что буду выступать снова».

С сыновьями у певицы тоже все очень сложно. Старшему, Шону Престону, сейчас 16, младшему, Джейдену Джеймсу - 15. (Высказывалось мнение, что проблемы, настигшие Спирс в 2006-2008 году - а тогда она появлялась на публике в неадекватном виде и вела себя достаточно странно - были связаны с послеродовой депрессией). Мальчики не видели мать уже шесть месяцев, в июне даже не побывали на ее свадьбе с фотомоделью Сэмом Асгари. Как недавно сказал их отец, первый муж Бритни Кевин Федерлайн, они приняли такое решение сами. У них, в частности, вызывает отвращение то, что после окончания опеки мать принялась активно публиковать в соцсетях свои соблазнительные фотографии в почти обнаженном виде. Спирс немедленно ответила - написала в соцсетях, что сыновья ее бросили и вообще ведут себя гадко. Кевин в ответ опубликовал видео, на котором Бритни вроде бы орет на мальчиков. Впрочем, оба свои публикации почти сразу удалили.

Сейчас Спирс выражается куда более спокойно и взвешенно: в минувшие выходные она сообщила, что очень любит своих детей. «Все было сфокусировано на детях… И мне это нравилось. Они были моим миром, моим всем. Я хотела видеться с ними, а потом они исчезли из моей жизни, и я была такая: «У меня что, сердце перестало биться?..» С тех пор я чувствую, что огромная часть меня умерла. И, честно говоря, не понимаю, как они смогли так легко взять и отрезать меня от себя. Просто не понимаю».