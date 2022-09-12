В Японии создали «кошачий переводчик»

Каждый кот имеет свой собственный уникальный словарный запас Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Японии запустили приложение MeowTalk. Это «кошачий переводчик», который должен помочь лучше понимать питомцев. Программа идентифицирует кошачье мурлыкание, шипение или мяуканье и связывает его с одним из 13 предустановленных вокализаций. Затеи программа воспроизводит эквивалентное значение на человеческом языке.

«Каждый кот имеет свой собственный уникальный словарный запас, который они используют для последовательного общения со своими владельцами в одном и том же контексте. Это не обязательно язык, но мы можем использовать машинное обучение, чтобы интерпретировать мяуканье человека и переводить его на понятный человеку язык» - гласит описание приложения.

Самые популярные фразы: «Накорми меня», «Я злюсь», «Оставь меня в покое» и фраза, которую хотят услышать все владельцы домашних питомцев — «Я люблю тебя».

Данное приложение стало очень популярным среди японцев. Его загрузили уже 17 миллионов пользователей и записали 250 миллионов различных мяу.

По данным The Guardian, MeowTalk уже помогло нескольким десяткам кошек. Переведя мяуканье, некоторые владельцы отвезли своих питомцев к ветеринару и оказалось, что их любимцы больны.

Приложение доступно бесплатно как в Google Play Store, так и в Apple AppStore. Пока перевод с «кошачьего» доступен только на английский язык.