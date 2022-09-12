Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Гавро принял командование ротой в бою

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитёр», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А о Наполеоне русский полководец однажды сказал: «Широко шагает, пора и унять молодца».

СОРВАЛ НАСТУПЛЕНИЕ ВРАГА

Ефрейтор Андрей САВРАСОВ.

«Командир отделения Ефрейтор Андрей Саврасов в составе взвода выполнял задачу по удержанию оборонительных позиций. Взводный опорный пункт подвергся обстрелу со стороны украинских националистов, противник предпринял попытку прорыва обороны. Отделение Ефрейтора Андрея Саврасова оказалось отрезано от мотострелкового взвода и приняло неравный бой с противником. Несмотря на полученное ранение Андрей Саврасов продолжил управлять действиями личного состава. Силами отделения удалось сдержать атаку диверсионной группы националистов, противник понес серьезные потери. Умелые и решительные действия ефрейтора Саврасова в ходе боя позволили сохранить жизнь и здоровье военнослужащих отделения. Сорвав наступление противника отделение Саврасова уже в составе взвода сменило позиции в безопасный район для перегруппировки».

Ефрейтор Андрей САВРАСОВ

ИЗБЕЖАЛ ПОТЕРЬ В БАТАЛЬОНЕ

Майор Владислав НИКИФОРОВ.

«Мотострелковый батальон под командованием майора Владислава Никифорова выполнял боевую задачу по удержанию высоты в одном из районов вблизи линии соприкосновения с противником. Украинскими боевиками была предпринята попытка прорыва обороны. Благодаря решительным действиям и грамотному управлению подразделениями все атаки украинских националистов на позиции были отбиты силами батальона. Наступление в направлении населенного пункта было сорвано, противник понес значительные потери. Уничтожено более 10 единиц вооружения и военной техники, потери в живой силе составили до 20 националистов. Учитывая созданные условия и угрозу нанесения артиллерийского удара по позициям батальона майор Владислав Никифоров принял решение провести перегруппировку и вывел подразделения в безопасный район, тем самым не допустил потерь среди вверенного ему личного состава».

Майор Владислав НИКИФОРОВ

ВСТУПИЛ В НЕРАВНЫЙ БОЙ

Прапорщик Ян БИРЧЕНКО.

«В ходе выдвижения в район выполнения задачи группа под руководством старшины роты прапорщика Яна Бирченко столкнулась с превосходящим по численности формированием украинских националистов. Яном было принято решение вступить в неравный бой. Военнослужащие открыли по передовой группе врага прицельный огонь. Прапорщик Бирченко умело руководил действиями личного состава. Группе удалось остановить продвижение противника на данном участке.

Прапорщик Ян БИРЧЕНКО

Воспользовавшись прекращением огня, Ян Бирченко вывел подразделение в безопасный район и передал координаты позиций националистов на командный пункт для нанесения артиллерийского удара по противнику. Благодаря умелым действиям прапорщика Бирченко удалось остановить продвижение украинских националистов, нанести огневое поражение вооружению, военной технике и живой силе противника, а так же сохранить жизнь и здоровье подчиненного личного состава».

ПРИНЯЛ КОМАНДОВАНИЕ РОТОЙ В БОЮ

Старший лейтенант Иван ГАВРО

«Заместитель командира роты старший лейтенант Иван Гавро выполнял задачу в составе мотострелковой роты по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск. В результате массированного огневого воздействия со стороны украинских националистических формирований командир роты получил ранение. Оказав пострадавшему первую медицинскую помощь старший лейтенант Гавро принял командование на себя и возглавил управление обороной удерживаемых рубежей. В течение нескольких часов противник совершал многочисленные попытки атаковать позиции подразделения. В ходе боестолкновений украинские националисты потеряли несколько единиц военной техники, до 20 человек ранеными и убитыми и лишились возможности продолжать наступление. Воспользовавшись временным прекращением огня старший лейтенант Иван Гавро произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».