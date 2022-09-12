За что Елизавета II ненавидела Меган Маркл

В новой книге-расследовании о жизни семейства Виндзоров много внимания уделено сложным отношениям королевы со своей невесткой
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Ближайшие родственники доставляли королеве Елизавете II, прямо скажем, немало хлопот: то пускались во все тяжкие, то разводились, то снова выходили замуж.
Королева надеялась, что хотя бы внуки будут радовать ее своим благоразумием, но и из-за них имя монарха продолжали склонять на всех углах – мол, исключительно из-за властной бабушки принцы Уильям и Гарри все никак не остепенятся.
С разницей в несколько лет принцы все же отправились под венец, и с приходом в королевскую семью ставшей женой принца Гарри Меган Маркл, скандалов стало еще больше, да так, что газетчики только и успевали писать о том, что не все так благополучно в семействе Виндзоров.
Казалось бы, Меган Маркл, уже сделавшая, наговорившая и написавшая больше чем нужно, вряд ли смогла бы рассказать что-то новенькое – герцог и герцогиня Сассекские не пожелали оставаться под сенью королевских лилий и переехали в США.
Но немало скандальных подробностей о самой Меган смог собрать на страницах своей новой книги «Месть» британский журналист и писатель Том Бауэр.
Бауэр – не собиратель и переписчик сплетен. Он – журналист-расследователь. Именно он представил миру ни чем не приукрашенную и незаретушированную правду о жизни миллиардера Ричарда Брэнсона, военного преступник Клауса Барбье, медиамагната Роберта Максвелла, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ни герои его произведений, ни их наследники не выиграли против Бауэра ни одного иска! Ведь вся собранная им информация была тщательно выверена и подтверждена.
Уже после того, как «Месть» поступила на книжные прилавки, Бауэр признался: «Написание книги о Меган Маркл стало для меня тяжелым испытанием. Она и ее адвокаты очень хорошо постарались, чтоб заставить многих людей замолчать. Но я справился».
Когда его попросили описать Меган одним словом или одной фразой, немного подумав, он сказал так: «Она возникла ниоткуда, став фигурой мирового масштаба, и растоптала всех на своем пути».
Книга Бауэра увидела в свет за несколько недель до кончины королевы. И ее название звучит теперь особенно зловеще. Вот некоторые ранее неизвестные подробности, ставшие известные автору «Мести».
Герцог и герцогиня часто выставляют напоказ свой союз, как пару из богатого принца и самой обычной девушки. А ведь Меган – далеко не простушка: ее отец – лауреат премии «Эмми», да еще и победитель одной из лотерей. Она училась в частной школе, год обучение в которой стоил $16000. Тогда это были очень приличные деньги, которые не могла позволить себе обычная семья.
Накануне свадьбы королева очень просила Меган помириться со своим отцом, сделать все для того, чтобы именно он, как и положено, повел ее к алтарю. Ее Величество сама позвонила невесте внука, попросив ее отправиться в Америку, дабы наладить отношения с Томасом Марклом. Меган ответила Елизавете II коротко и сухо: «Это нереально» – и повесила трубку.
Более того, Меган требовала, чтобы весь институт королевской власти встал на ее защиту. Она была возмущена тем, что представители династии Виндзоров не критикуют ее отца. И называла Виндзоров «зацикленными, уязвимыми и находящимися в плену условностей». Вина Томаса Маркла заключалась в том, что всегда избегавший контактов с прессой, незадолго до свадьбы все таки дал пространное интервью о романе дочери и британского принца, получив за это гонорар.
Елизавета II лично настояла на том, чтобы Меган не прилетала в Британию, чтобы принять участие в похоронах мужа королевы, принца Филиппа. Гарри, прибывший попрощаться с дедушкой, честно потом рассказал своей жене, что никто из его родственников даже мельком не спросил о ней. А королева, узнав, что внук приехал без супруги, воскликнула: «Слава Богу!».
Приглашение на празднование Платинового юбилея пребывания королевы на троне чета герцогов Сассекских приняла как индульгенцию за всех их грехи. В первую очередь, за скандальное интервью Опре Уинфри, в котором Меган и Гарри обвинили королевскую семью в расизме и прочих несуразностях. Но королева помнила все, и прибывших в Лондон Гарри и Меган не пустили на балкон Букингемского дворца, с которого все Виндзоры наблюдали за авиационным парадом. Затем герцогов Сассекских посадили подальше от камер на торжественной службе в соборе св. Павла. Меган была уверена в том, что ее фото окажется на первых страницах газет, но она не попала ни в один кадр. Вернувшись в Америку, Меган закусила удила, и начала с новой силой поливать грязью родных своего мужа. И теперь многие в Британии уверены, что смерть Елизаветы II приблизили козни Меган Маркл, не оправившейся от унижения, постигшего ее на праздновании Платинового юбилея пребывания королевы на троне.