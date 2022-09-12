Американские военные начали опять скрывать правду об НЛО

Один из UAP, за которыми гонялись истребители

Американские военные – конкретно представители Военно-морского флота – подтвердили, что располагают неизвестными общественности видеозаписями с НЛО или с Unidentified Aerial Phenomena» (UAP), как предпочитают сейчас в Пентагоне называть таинственные объекты, снующие в атмосфере Земли - в нижних и верхних ее слоях. Но рассекречивать и обнародовать имеющиеся кадры не собираются, потому что они – эти видеозаписи – «нанесут ущерб национальной безопасности».

Таким образом в ВМФ США обосновали отказ на соответствующий запрос, который направил сайт The Black Vault, известный своими усилиями по рассекречиванию собранных властями и спецслужбами материалов, касающихся этих самых UAP. В прошлом году его стараниями были обнародованы несколько тысяч файлов из архивов ЦРУ – в американской разведке тогда клялись, что рассекретили всё, что имели.

Пользуясь своим правом по Закону о свободе информации (FOIA), руководство сайта The Black Vault, обратилось в ВМС США сразу после того, как там наконец-то официально признали подлинными циркулировавшие по интернету с 2017 года три ролика с таинственными объектами. А прежде врали, что знать ничего не знают. Объекты были видны воочию и на радарах, за ними гонялись пилоты на истребителях, докладывая потом об этом. За последнее время официально зарегистрированы более 400 встреч.

Существование UAP ныне признали в NASA. А недавно озаботились и в Конгрессе США, устроив публичные слушанья - допросили заместителя директора военно-морской разведки Скотта Брэя (Scott Bray) и заместителя министра обороны по разведке и безопасности Рональда Молтри (Ronald Moultrie). А чуть раньше в Пентагоне и ВМФ США создали специальное подразделение - Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force – UAPTF), чтобы организовать их учет, анализ. И попытаться разобраться. Не исключено, что в чем-то уже разобрались. И теперь темнят.

Непонятный объект, снятый из кабины пилота военного самолета. Ну, вылитая «летающая тарелка»

По свидетельствам пилотов, техников, операторов наземных радарных установок, да и просто матросов, находившихся на борту авианосцев, объекты достигали 15-20 метров в поперечнике, то стремительно летали, то зависали, быстро взмывали на высоту 10 километров без каких-либо видимых двигателей и реактивных струй, меняли свои траектории с ускорениями от 100 до 1000 g. Что абсолютно невозможно для пилотов-людей, если бы люди, вроде нас, в этих штуках сидели.

Иной раз объекты скрывались под водой. Из-под воды выныривали стремительно без каких-либо воздушных завихрений, ударов, которые обычно сопровождают летательные аппараты, преодолевающие звуковой барьер. Словом, вели себя, мягко говоря, подозрительно для земных аппаратов.

В своем запросе The Black Vault попросил предоставить и другие видеозаписи, помимо уже широко известных. В ВМС размышляли два года и все-таки отказали, подчеркнув, что «никакие части видео не могут быть разделены для опубликования». Из чего специалисты и сделали вывод, что имеющиеся еще видеозаписи содержат нечто невероятно секретное, какую-нибудь жуткую правду – может быть, убедительные свидетельства того, что к UAP имеют отношение инопланетяне.

Конгрессменам военные заявляли, что «не обнаружили никаких доказательств того, что UAP имеют внеземное происхождение». Тем не менее представители законодательной власти США признали, что UAP «представляют потенциальную угрозу национальной безопасности».