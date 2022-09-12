Бари Алибасов снова госпитализирован: что на этот раз случилось с продюсером

Бари Алибасову проведут операцию на позвоночнике Фото: Иван МАКЕЕВ

Бари Каримович больше на хайпует: на громкие истории с "Кротом", похищением кота, разводом и дележкой квартир у знаменитого продюсера уже не хватает сил. Все-таки 75 лет, давно не мальчик. В последнее время Алибасова всё чаще видят не в телеэфирах, а на прогулке возле дома с верной помощницей-сиделкой из Украины, которую одно время принимали за его новую подружку. Ан нет: любовные романы у продюсера "На-На" тоже пока на паузе, главная его забота - поправить здоровье.

Как оказалось, сегодня Бари Каримович ложится на плановую операцию. Об этом kp.ru рассказал солист "На-На" Владимир Политов.

- У Бари Алибасова есть ещё порох в пороховницах, он довольно активный для своего возраста, - признался Политов накануне. - Вот завтра ему ещё одну операцию сделают, ходовую поменяют, и вообще будет бегать. Операция на позвоночник, это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола. Там есть, кому о нем позаботиться - с Алибасовым живет прекрасная женщина: она и медик, и сиделка, и помощница по хозяйству.

Видимо, госпитализация продюсера связана с нашумевшим случаем, когда в декабре 2020 года полиции пришлось ломать дверь в его роскошные апартаменты в центре Москвы. Тогда Бари Алибасов упал с лестницы, вызвал "Скорую", а когда врачи приехали, пропал: дверь закрыта, на звонки не отвечает. После этого ЧП у шоумена обнаружили огромную гематому на спине, ушибы ног и сотрясение мозга. Была даже версия, что на продюсера "На-На" совершено покушение, однако, она не подтвердилась. Не исключено, что эта история имела куда более банальные причины: по данным медиков, Бари Каримович в тот день был пьян.

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