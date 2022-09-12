СНГ, Индия и Китай: Россия намерена в 1,5 раза увеличить экспорт сельхозпродукции

Премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство обновило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Стратегию утвердили взамен прежней, принятой два года назад. Обновленный документ учитывает развитие экономики в условиях санкций и формулирует восемь главных целей развития. Как ожидается, к 2030 году Россия будет производить на треть больше сельскохозяйственной продукции, чем сейчас. Вырастет и экспорт. Так, в базовом сценарии развития АПК говорится, что в 2024 году экспорт продукции АПК вырастет до 29,5 млрд. долл., а в 2030 - до 41 млрд. долл. В оптимистичном сценарии развития говорится, что к 2024 году экспорт должен вырасти до 30 млрд. долл., а к 2030-му году - до 47,1 млрд долларов. (рост более, чем в 1,5 раза). Для увеличения экспорта сельхозпродукции планируется построить более 40 судов. Главными направлениями экспорта станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия.

В стратегии также говорится, что по итогам 2024 года площадь земель для сельхозпроизводства должна вырасти на 5 млн. гектаров, а к 2030 году в оборот будет вовлечено более 13 миллионов гектаров сельхозземель.

- Сегодня Россия входит в первую десятку в мире по величине добавленной стоимости в агросекторе, является одним из крупнейших поставщиков пшеницы, подсолнечника. Отечественные хозяйства полностью обеспечивают потребности страны в таких продуктах, как мясо, рыба, зерно, сахар, масло растительное, - отметил, выступая на совещании Михаил Мишустин.

В стратегии также говорится, что к 2030 году в России должна быть создана единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она должна позволить в режиме реального времени получать сведения, нужные для принятия управленческих решений.

Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко, российских аграриев будут переводить на отечественные аналоги необходимого оборудования и техники, а также на российские семена. Для этого бизнесу будут выдавать льготные инвестиционные кредиты по ставке от 1 до 5%. Кроме того, правительство обещает аграриям гранты на приобретение материалов, техники, оборудования, новых технологий.

- Также возместим до 20% понесенных затрат предпринимателям, которые запустят молочные и овцеводческие комплексы, - сообщила Виктория Абрамченко.

По ее словам, власти продолжат поддержку проектов в сфере селекции и генетики, будет запущено производство аминокислот и ферментов.

- Необходимо добиться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%, для чего потребуется финансирование в размере не менее 900 млрд. рублей ежегодно, - сообщил Михаил Мишустин.