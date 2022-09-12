Минобороны о потерях ВСУ: за сутки ликвидировано более 300 военнослужащих, а 1000 выведено из строя

В Минобороны России сообщили об огромных потерях в рядах вооруженных сил Украины.

В Минобороны России сообщили об огромных потерях в рядах вооруженных сил Украины. За последние сутки киевский режим потерял в ходе боевых действий на Николаево-Криворожском направлении свыше 300 убитыми и до 1000 раненых украинских военнослужащих.

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. На Николаево-Криворожском направлении в районах населённых пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ», - сообщил на брифинге оперативную обстановку в зоне специальной военной операции официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также отметил, что в районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Там было ликвидировано более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: в Краматорске Донецкой Народной Республики - цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня, 3 склада боеприпасов, в Запорожской области станция радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления ВСУ, 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125-ти районах.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 5 беспилотников, 8 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС и Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

293 - самолета.

153 - вертолета.

1938 - беспилотных летательных аппаратов.

374 - зенитных ракетных комплекса.

4891 - танк и других боевых бронированных машин.

831 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3379 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5499 - единиц специальной военной автомобильной техники.