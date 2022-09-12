Уровень безработицы в России достиг исторического минимума

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Менее 4% - таков уровень безработицы на начало сентября 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме. Это минимум за последние десятилетия. И все же ситуация парадоксальная. Ведь экономика страны находится в сложнейшем положении из-за антироссийских санкций. Проблем добавил и великий исход с нашего рынка западных компаний. Однако меры, принятые правительством, сдержали рост безработицы и массовые увольнения. О них чуть позже, а пока приведем еще одно исследование в подтверждение вышесказанного.

- Значительная часть населения (90%) продолжают работать в том же режиме и с тем же уровнем заработных плат, - подчеркнул эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. - Часть зарубежных компаний были вынуждены приостановить свою деятельность в России, но они составляли относительно небольшую долю отечественного рынка труда. Таким образом, какого-либо существенного влияния экономических санкций на рынок труда не выявлено.

Правда, по прогнозам Минтруда, к концу года процент людей, ищущих работу, станет больше. В первую очередь, это связано с тем, что осенью традиционно больше соискателей выходят на рынок. Но в этот раз среди них будут те, кто расстался со своим работодателем (иностранной компанией, ушедшей из России) по соглашению. По договору таким сотрудникам были выплачены компенсации в размере 5-7 ежемесячных окладов, поэтому они не стремились трудоустраиваться сразу после увольнения.

Август отметился на рынке труда приростом вакансий. Специалисты одного из популярных сервисов по поиску работы изучили ситуацию и выявили, что почти на 50% вакансий стало больше среди предложений для соискателей без опыта работы. И активность работодателей в прошлом месяце по сравнению с июлем увеличилась на 10%. А вот соискательская активность снизилась на 6%.

Самый большой рост новых вакансий зафиксирован среди вакансий для специалистов без опыта работы (+46%), - перечислено в исследовании. В сфере культуры и образования (+27%), в отрасли торговли (+14%). Активно требовались сотрудники в сфере услуг (11%) и в сфере строительства и недвижимости (10%).

ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ БЕСПЛАТНО

Это не сон и не миф. Такое стало возможным благодаря государственной поддержке населения России. В том самом историческом минимуме безработицы есть заслуга масштабного федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Программа уже второй год реализуется при поддержке Министерства Труда и Роструда, одним из трех операторов которого является РАНХиГС.

Итак, в чем суть программы. Проект абсолютно бесплатно помогает участникам оставаться конкурентоспособными на рынке труда, освоив новую востребованную профессию или повысив квалификацию в текущей. Словом, если вы работаете кассиром, но вас это не устраивает и хотелось бы научиться чему-то новому – например, технологии продвижения в соцсетях или созданию сайтов, то проект «Содействие занятости» дает такую возможность. Цель – помочь повысить квалификацию, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого.

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Не менее 115 тысяч граждан получат новую профессию в этом году в РАНХиГС.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

- молодые люди до 35 лет, не имеющие среднего профессионального или высшего образования;

- те, кто находится под риском увольнения в связи с введением режима неполного рабочего времени, простоя, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, проведения мероприятий по высвобождению работников;

- учащиеся последних курсов по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования;

- выпускники вузов, а также отслужившие в армии молодые люди, для которых не нашлось подходящей работы в течение 4 месяцев после обращения в центр занятости;

- женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет;

- люди предпенсионного возраста;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости населения.

АДРЕС НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Участником проекта можно стать в любом регионе России. Главное – быть гражданином РФ. Обучение происходит на базе 44 филиалов РАНХиГС, 12 институтов Президентской Академии и более 80 партнерских организаций.

ЧЕМУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ?

Есть два основных направления:

- профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих;

- дополнительное профессиональное образование – для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное или высшее образование.

При этом в каждом регионе свой набор программ с учетом потребностей локального рынка труда. Оператор РАНХиГС предлагает ряд уникальных программ по экономическому, гуманитарному и IT-профилю.

- Вместе с партнерами мы готовим специалистов по более чем 1000 направлений, в частности, в области государственного и муниципального управления, менеджеров в образовании и контрактных управляющих, обучаем работе с госзакупками, — рассказал заместитель директора Центра общественных связей РАНХиГС Сергей Шатунов. - Конечно, образовательные программы различаются по сложности, содержанию и длительности – каждый может выбрать то, что ему больше подходит по самым разным направлениям, от рабочих специальностей до MBA и управления бизнесом.

Кроме того, РАНХиГС предлагает обучение деловому английскому, бюджетной грамотности, мастерству ведения переговоров.

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КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ?

Онлайн, очно или в очно-заочном формате. Длительность учебных программ разная - от краткосрочных недельных курсов до интенсивных длительностью несколько месяцев.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ?

Желающим соискателям понадобится паспорт и дополнительные документы в зависимости от категории. Список документов можно посмотреть на trud.ranepa.ru в разделе «Условия».

СКОЛЬКО БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ПРОЕКТ?

Проект «Содействие занятости» стартовал в 2021 году и продлится до 2024 года. Пройти обучение можно только единожды. Если участника отчислили за неуспеваемость или непосещение занятий, повторное обучение исключено.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?

Для участия в проекте необходимо выбрать программу обучения и оставить заявку на сайте trud.ranepa.ru. Далее подтвердить заявку на портале «Работа в России» и посетить Центр занятости населения для прохождения профориентационного теста, по итогам которого слушателю одобряют участие в программе.

Центр занятости населения также может выдать рекомендацию о смене программы обучения, в этом случае рекомендацию можно принять и подать заново заявку на новую программу или отклонить рекомендацию и пойти учиться по ранее выбранной программе.

До конца 2022 года еще можно успеть подать заявку и получить бесплатно новую профессию.

ВЫДАДУТ ЛИ ДОКУМЕНТ ОБ ОБУЧЕНИИ?

Могут быть выданы в зависимости от выбранного направления или специализации:

- удостоверение о повышении квалификации;

- диплом о профессиональной переподготовке.

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ПОМОГУТ ЛИ НАЙТИ РАБОТУ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ?

Все программы разработаны с учетом кадровых потребностей каждого региона, чтобы слушатели после обучения могли найти работу по месту проживания. Операторы программы и органы службы занятости регионов России оказывают максимальное содействие в трудоустройстве граждан, прошедших обучение. По федеральному проекту «Содействие занятости» не менее 75% выпускников должны быть трудоустроены или сохранить текущую работу.