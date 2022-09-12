Дмитрий Песков: Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, вот я накануные выборов задавал уже эти вопросы, вы сказали – рано, - с этого журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля в понедельник, 12 сентября. - Но выборы прошли... Как Кремль, Владимир Путин оценивают ход избирательной кампании и работу Центризбиркома, в частности, Эллы Памфиловой, у которой, кстати, сегодня день рождения?

- Мы, разумеется, присоединяемся ко всем поздравляющим Эллу Памфилову. Желаем ей здоровья и дальнейших успехов в ее очень-очень нужной работе.

А вот что Песков сказал об оценке прошедшего голосования:

- Исходим, прежде всего, из того, что выборы состоялись. Исходим из того, что они были организованы и проведены весьма и весьма на высоком уровне. И исходим также из того, что каких-либо сбоев или происшествий, или замечаний, которые способны так или иначе повлиять на итоги выборов, не зафиксировано. Ориентируемся вот на эти заявления Центризбиркома. Вот что я могу сказать.

- Как в Кремле относятся к тому, что все губернаторы, в том числе и врио, которых назначил президент, - они остались на своих местах, то есть победили?

- Ну, они победили. Причем они получили очень много голосов. Мы видим очень высокие цифры.

И, конечно, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работу, активно отработали уже свой срок, и исполняющие обязанности (глав регионов. - А.Г.) активно показали себя, и с положительной точки зрения.

Это, конечно, очень важно. Но в этом есть и заслуга президента, с точки зрения его поддержки этого конкретного кандидата, а также есть и, безусловно, толика голосования в поддержку курса президента. Этот процент всегда присутствует, он значительный.

- Дмитрий Медведев только что отреагировал на слова Зеленского об отказе вести переговоры с Россией. Зампред Совбеза заявил, что «Россия потребует тотальной капитуляции Киева». Вы можете это как-то прокомментировать?

Отвечая на этот вопрос, пресс-секретарь заметил:

- Я бы, честно говоря, не стал бы комментировать. Естественно, Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией.

- А как Верховный Главнокомандующий отреагировал на перегруппировку сил и средств на Украине, которая произошла накануне?

- Разумеется, все, что происходит, о любых действиях, которые предпринимают военные в ходе специальной военной операции, докладываются Верховному Главнокомандующему.

- Это будет на Совбезе или с министром обороны обсуждаться?

- Президент находится постоянно, можно сказать – на круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому и быть не может в ходе выполнения специальной военной операции.