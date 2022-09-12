Внимание всех сосредоточено на спецоперации: выборы-2022 оказались самыми спокойными в новейшей истории

Голосование разного рода прошло почти во всех регионах. Если быть совсем точным - в 82 из 85. И практически ни одного скандала. Фото: Олег УКЛАДОВ

Голосование разного рода прошло почти во всех регионах. Если быть совсем точным - в 82 из 85. И практически ни одного скандала. Крупного уж точно! Почему же так получилось, что все вдруг успокоились? Ведь даже год назад, после выборов в Думу, КПРФ пыталась собирать в центре Москвы какие-то митинги…

СВО ВСЕХ ПРИМИРИЛА

- Внимание всех сейчас сосредоточено на спецоперации. Никому не хочется протестовать из-за своих местечковых проблем, - объяснил KP.RU автор телеграм-канала Политджойстик Марат Баширов. - Конечно, недовольство какими-нибудь коммунальщиками или дорогами никуда не делось. Просто оно отошло на второй план, когда есть одна большая угроза безопасности всей страны.

Вместе с тем спецоперация подняла и рейтинги партии власти. Директор Института политических исследований Сергей Марков заметил, что «Единая Россия» выиграла от подъема патриотизма.

- Голосуя за «Единую Россию», народ голосовал за Путина, за спецоперацию. Голосовали за пацанов, - говорит Марков.

- Но ведь и КПРФ, и справороссы тоже разыгрывают «военную карту», показывая ядерный патриотизм. Но они в итоге голоса потеряли… - спрашиваю у эксперта.

- Они, хоть и системная, но оппозиция. А сейчас протестных голосов (то есть из вредности), чтобы против власти, стало меньше. Многие любители «Умного голосования» Навального просто уехали из страны еще весной.

БУНТАРИ УЕХАЛИ

Уехавшие избиратели — это еще полдела. Как заметил Марат Баширов, чтобы организовать хоть какой-нибудь протест, нужны и люди, и деньги. А этого ничего не осталось. Большинство из тех, кто раньше раскачивал лодку, свалили за бугор. О финансировании говорить тоже не приходится.

- Ну и поводов бузить стало меньше, - отмечает Баширов. - Как раньше было: избирком кого-нибудь снимал с голосования. Оппозиция тут же начинала поддерживать этого кандидата, раздувая «произвол» власти. А сейчас? Допустили практически всех. Были проблемы с документами — разрешали пересдать. Если снимали, то совсем уж за вопиющие косяки, которые нельзя было пропустить, - перечислил Баширов. Митинги-то собирать не из-за чего.

Глава ЦИК Элла Памфилова, когда в середине августа, встречалась с Владимиром Путиным, называла статистику по отказам в регистрации. В среднем по всем выборам — 3%. Среди кандидатов от парламентских партий — меньше одного процента.

НОВИЧКИ ОКАЗАЛИСЬ ПОПУЛЯРНЕЕ

Еще одна деталь: популярность губернаторов-новичков оказалась заметно выше, чем тех, кто шел на второй срок.

- Это классический эффект новизны, - объяснил профессор МГУ, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло. - Да, у новых кандидатов еще нет особых заслуг, но нет и невыполненных обещаний. Да и новое лицо, особенно если кандидат моложе предшественника, смотрится привлекательно.

НО СТАЛО СКУЧНО

С другой стороны, с уходом скандалов, упала явка. Во многих регионах не набралось и 35% проголосовавших. И это на губернаторском уровне! В Свердловской области явка 28,47% - худший уровень с 1992 года.

Исключением, подтверждающим правило, стала Тамбовская область - там на выборы главы региона пришло больше 55% избирателей. Это чуть ли не в полтора раза больше у остальных.

Стоит отметить, что с агитацией в этом году - не ахти. Во многих регионах банальной рекламы голосования либо вообще не было, либо она появилась в последний момент.

- У нас все не персональные выборы, то есть, когда выбирают абстрактных муниципальных или городских депутатов, не пользуются популярностью. Явка в районе 10-15% - нормальное явление, - заметил Марков.

Основатель портала «Толкователь» и политолог Павел Пряников объяснил, каким цифрам явки можно верить, а каким нет.

- Нормальная явка на выборах губернаторов - 20-30%, 35% - если прямо очень постараться. Остальное - как правило, приписки. 10-20% - норма для выборов малого уровня. Ну 25%. Остальное - опять же, приписки, - говорит Пряников.

Кстати, уже пишут, что профессия политтехнолога в России теряет актуальность. Когда явка низкая, а главные избиратели: пенсионеры, да бюджетники, - то достаточно чиновников из муниципалитета, которые кого надо быстро поднимут.