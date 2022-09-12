Лолита ночевала в подвалах, а Стас Костюшкин ел одни макароны: как звёзды покоряли Москву

Стас Костюшкин на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ

День города в Москве, отметившей свое 875-летие, заставил знаменитостей побегать не меньше, чем в новогоднюю ночь, когда корпоративы расписаны по минутам. У некоторых за выходные выдалось по шесть (!) концертов в разных точках столицы, а Лариса Долина, например, совместила торжество с собственным днем рождения: 10 сентября королеве джаза исполнилось 67 лет (и как тут не добавить пресловутое - а кто даст?!).

Лариса Долина на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Одним из самых ярких шоу стал концерт телеканала "МУЗ-ТВ" на Поклонной горе, организованный совместно с Департаментом культуры Москвы. На одной площадке организаторам удалось собрать тяжеловесов и фрешменов шоу-бизнеса: Николая Баскова, Лолиту, Ларису Долину, Аниту Цой, Алсу, Люсю Чеботину, Мию Бойко, звезд ТикТока Юлю Гаврилину и Валю Карнавал...

Тиктокершу Юлю Гаврилину ждала толпа фанатов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все они приехали на люксовых иномарках, в сопровождении свиты помощников, в дорогущих модных нарядах. Но так было не всегда. За кулисами шоу звёзды вспомнили, как покоряли столицу много лет назад, когда еще не заработали ни имени, ни баснословных гонораров.

- Я с самого начала прекрасно знала, что Москва никому ничего не должна, - призналась репортерам эпатажная Лолита, которая перебралась в столицу из Одессы в конце восьмидесятых. - Поэтому спокойно ночевала в подвалах и каких-то вагонах, которые раньше предоставляли под ночлег. Я очень много лет доказывала, что имею право называться москвичкой. Я убираю свой подъезд и не даю там гадить, гоняю соседей с бычками, делаю обработку от насекомых. Я доказала, что я больше москвичка, чем те коренные москвичи, которые надо мной живут с тараканами!

Лолита в смелом наряде на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Своя история с тараканами обнаружилась и у Юлии Савичевой: этот случай из детства певица помнит до сих пор.

- Мы с родителями переехали в Москву, когда мне было шесть лет. И поначалу мы все - музыканты из Кургана - снимали одно жильё: ребята из группы "Конвой", Максим Фадеев... Нам толком нечего было есть, - рассказала экс-"фабрикантка". - А когда мы с родителями наконец начали жить в отдельных съемных квартирах, меня всегда селили на кухнях. Причем, как правило, я соседствовала там с тараканами. Однажды просыпаюсь - а таракан сидит прямо у меня на носу! Это было ужасно!

Юлия Савичева на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тяжелые времена помнят и "старожилы" из долгоиграющей группы "На-На".

- Первое время в Москве я жил на Курском вокзале, - вспомнил солист Владимир Политов. - Денег не было, приходилось торговать сигаретами, чтобы как-то выживать. Но слава богу, длилось это недолго.

Нестареющая группа "На-На". Фото: Иван МАКЕЕВ

Стас Костюшкин в самом начале карьеры несколько лет жил впроголодь.

- Поначалу жена зарабатывала больше меня, что меня жутко унижало, - с улыбкой признался артист. - Мне предлагали только какие-то дешевые работы, и всё равно я за них хватался. На тот период я был артистом, который зарабатывает 200 долларов в год (это явная метафора. - Ред.), но надо было как-то развиваться, вкладывать в творчество. В итоге мы взяли в долг 84 тысячи баксов - это как сегодня взять $1 млн! Можете себе представить, как мы жили. Отдавали всё, что зарабатывали, ездили только на метро, питались только макаронами. Денег не было совсем, хотя на тот момент я уже пел в группе "Чай вдвоём", мы записали дуэт с Лаймой Вайкуле. В итоге, расплатились за три года... и взяли новый долг, еще больше. Но оно того стоило!

Костюшкин так выложился на сцене, что по пути в гримерку сорвал лишнюю одежду. И этому роскошному торсу шестой десяток! Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот Аните Цой переезжать в Москву не пришлось: она в ней родилась.

- Но честно вам скажу, мне с большим трудом удалось перебраться с Рязанки в центр города, - рассмеялась певица. - Работала 24/7, держала себя в руках, несмотря на нападки, несмотря на то, что меня не замечали. Некоторые режиссеры крупных концертных залов только сейчас, спустя 26 лет моей карьеры, начинают рассматривать меня как артиста. Сначала я долго не могла прорваться на радио, мне говорили: "У вас такой низкий голос, а ведь еще совсем молодая. Лучше помалкивайте или берите тон повыше". И я рыдала дома в подушку, потому что мои песни не ставили. Потом, с 30 до 40 лет был золотой период, когда я звучала отовсюду, а ближе к 45 внимание снова стало ослабевать. Артисту всегда грустно, когда его списывают со счетов. И только год назад, когда мне стукнул полтос, я вдруг поняла: да чего я вообще заморачиваюсь, что меня не берут на модные каналы? Вся жизнь еще впереди, будь что будет!

Новый состав группы "Блестящие". Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабиб на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Алсу на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Модный стритстайл от Кати Лель. Фото: Иван МАКЕЕВ

... и не менее эффектный "инопланетный" костюм для сцены. Фото: Иван МАКЕЕВ

Николай Басков на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ

"Натуральный блондин" торопился, но в селфи поклонницам не отказал. Фото: Иван МАКЕЕВ

Денис Клявер на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Валя Карнавал на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жасмин на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мия Бойко на концерте МУЗ-ТВ на Поклонной горе. Фото: Иван МАКЕЕВ