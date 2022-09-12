5 шагов Путина, отбивших экономический блицкриг Запада против России

Владимир Владимирович перечислил меры, почему санкции не сработали. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Владимир Путин провел с правительством совещание по экономическим вопросам. Обсуждали положение в промышленности и новый бюджет. Но начал российский лидер с оценки западных санкций.

- Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией. Тактика экономического блицкрига, наскока не сработала. Действия наших недоброжелателей во многом непредсказуемы и импульсивны. Они явно непрофессиональны, значит мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу, - заявил президент.

Потом Владимир Владимирович перечислил меры, почему санкции не сработали:

1. Вовремя поддержали ключевые отрасли и малый бизнес — сохранили рабочие места.

- Уровень безработицы находится на исторических минимумах – в мае–июле это было всего 3,9%, - заметил Путин.

2. Стабилизировали инфляцию. Если в апреле она разогналась до 17,8%, то сейчас опустилась до 14,1%, а по итогам года может оказаться 12%.

- Наши эксперты считают, что инфляция продолжит снижаться и дальше, - объявил глава страны.

3. «Состояние российского бюджета сейчас лучше, чем в экономиках и большинства стран – «большой двадцатки», да и у наших друзей в странах БРИКС», - резюмировал российский лидер.

А добиться этого помогло выполнение нацпроектов в интересах граждан — президент отдельно поручил правительству заниматься этим и дальше.

4. «Подушка безопасности» помогала нам чувствовать себя уверенно в прошлом. Теперь ее надо перестроить. Ведь идет «неизбежный процесс дедолларизации».

5. Получилось замедлить падение промышленности. Если в июне производство просело на 2,4%, то в июле уже на 0,5%. А строительство вообще растет.

- В целом сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%, - рассказал Владимир Владимирович.