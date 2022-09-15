Отправляемся на диспансеризацию: убедись, что ты здоров!

Сегодня созданы все условия, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике по месту жительства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ответы на все эти вопросы - в материале «Комсомолки», подготовленном вместе с экспертами национального проекта «Здравоохранение»

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?

Если говорить кратко - для нашего здоровья и долголетия. А если подробнее, то вот какие аргументы приводит приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (приказ от 27.04.2021 № 404н в редакции от 1.02.2022).

1. В первую очередь задача диспансеризации - профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ). Это болезни, из-за которых в современном мире люди чаще всего преждевременно уходят из жизни: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни органов дыхания, злокачественные новообразования.

В ходе диспансеризации такие патологии можно поймать на ранней стадии, что во много раз повышает шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни. Более того, благодаря выверенному списку обследований для разного пола и возраста можно обнаружить факторы риска НИЗ. А это - возможность затормозить развитие заболеваний и даже избежать их.

2. По итогам диспансеризации определяется группа здоровья человека (см. рубрику «Будь в курсе»). От этого зависит, какие лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия вам предложат.

3. Если выявлены хронические неинфекционные заболевания и (или) факторы риска их развития, то врачи проводят индивидуальное профилактическое консультирование пациента, дают необходимые персональные рекомендации, включая подбор медикаментозного лечения.

4. Для людей с НИЗ и иными заболеваниями (состояниями), включая пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, определяется группа диспансерного наблюдения. Это отдельное направление оказания медицинской помощи, предусматривающее регулярное наблюдение и лечебные мероприятия, чтобы избежать обострения хронических заболеваний.

! Обеспечение охвата всех граждан страны диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами (подробнее о них ниже) - одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: МИНИМУМ ДОКУМЕНТОВ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ

Чтобы пройти бесплатные профилактические обследования, нужно обратиться в районную поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС. При себе иметь полис и паспорт.

Сегодня пациентам предлагается максимально удобный график проведения диспансеризации с несколькими вариантами на выбор. С одной стороны, можно прийти в вечернее время или субботу. С другой стороны, если на вечер или выходные дни у вас другие планы, можно воспользоваться своим законным правом на «оздоровительный отгул». А именно:

• согласно Трудовому кодексу для прохождения диспансеризации гражданам 18 - 40 лет полагается освобождение от работы на один день раз в 3 года с сохранением среднего заработка;

• после 40 лет - один день ежегодно;

• работники предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления пенсионного возраста) и лица, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два дня 1 раз в год с сохранением среднего заработка.

! Вам понадобится согласовать с руководством дни прохождения диспансеризации и написать заявление для освобождения от работы.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДОСМОТР, ИЛИ «ЛАЙТ-ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ»

Чем старше становится человек, тем выше вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний. Поэтому начиная с 40 лет диспансеризацию нужно проходить ежегодно. В возрасте от 18 до 39 лет - раз в три года. В то же время 18 - 39-летним рекомендуется ежегодный профилактический медицинский осмотр. В народе он получил название «лайт-диспансеризация». Вот как поясняет суть различий главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина:

- Профосмотр - это ядро первого этапа диспансеризации, а диспансеризация - это профосмотр плюс дополнительные скрининги. Если их соотносить, то до 39 лет у нас ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризация, а начиная с 40 лет ежегодная диспансеризация. Так что у нас созданы все условия для того, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике по месту жительства.

КОВИД НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО

С 1 июля 2021 года в нашей стране стартовала углубленная диспансеризация для переболевших ковидом. Медицинские эксперты проанализировали всю имеющуюся информацию о COVID-19 и выявили симптомы, состояния и заболевания, которые нередко наблюдаются в постковидном периоде. На основе этих данных, чтобы как можно раньше выявить последствия болезни и предупредить развитие опасных патологий, составлен список наиболее важных исследований.

• Для симптомов, которые наиболее часто встречаются [у перенесших коронавирусную инфекцию], в программе углубленной диспансеризации предусмотрены соответствующие методы выявления, начиная от анкетирования и заканчивая проведением компьютерной томографии легких, дуплексного сканирования вен нижних конечностей (для того чтобы посмотреть, есть тромбоз или нет) и эхокардиографического исследования (чтобы определиться, есть ли сердечная недостаточность), - поясняет главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Углубленная постковидная диспансеризация, как и классическая, предусматривает два этапа.

• На первом этапе измеряется сатурация (насыщение крови кислородом), проводится спирометрия (тест для проверки жизненной емкости легких) и тест 6-минутной ходьбы, который выявляет пациентов с сердечной недостаточностью.

• Если сатурация ниже 94, то пациент сразу отправляется на компьютерную томографию и на эхокардиографическое исследование (ЭКГ) - это уже второй этап диспансеризации.

• Если тест 6-минутной ходьбы пройден с меньшей дистанцией, чем норма, то пациенту также сразу проводят ЭКГ.

• Если при анализе крови, который предусмотрен на первом этапе, отмечается повышение D-димера (это показатель, который свидетельствует о склонности к тромбообразованию), то на втором этапе также проводится дуплексное исследование вен нижних конечностей.

ПО КАКИМ ОРГАНАМ И СИСТЕМАМ ОРГАНИЗМА ЧАЩЕ ВСЕГО БЬЕТ КОРОНАВИРУС

Как поясняет Оксана Драпкина, наиболее часто у тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, наблюдаются:

! ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, увеличение риска образования тромбов),

! поражение дыхательной системы (одышка, снижение уровня кислорода в крови, фиброз легких),

! повышенная утомляемость, усталость,

! склонность к депрессии, тревожность, проблемы со сном,

! изменения кожи, выпадение волос,

! ухудшение памяти, снижение концентрации внимания.

Углубленная диспансеризация помогает выявить причины таких состояний и принять меры, чтобы скорее избавиться от недомоганий. А также избежать дальнейшего развития неблагоприятных изменений в организме.

АВТОРИТЕТНО

Оксана ДРАПКИНА

Академик РАН, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана ДРАПКИНА:

- Российская система диспансеризации и ее порядок разработаны на основе очень тщательного анализа лучших мировых практик. Стройная и логичная система диспансеризации даст ответ на то, какие есть факторы риска, как с ними бороться, что делать. И если уже есть хроническое неинфекционное заболевание, то диспансеризация заканчивается диспансерным наблюдением, то есть наблюдением за выявленным заболеванием. Чтобы сохранить здоровье, а это самое главное, наш самый ценный ресурс, необходимо его проверять и сделать [диспансеризацию] частью своего плана на год.

ВАЖНО

Углубленная диспансеризация доступна для всех россиян, которые перенесли COVID-19. Давность заболевания значения не имеет, документальное подтверждение не требуется.

Постковидная диспансеризация не лишает права на прохождение традиционной диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Эти мероприятия можно пройти по отдельности.

Фото: Комсомольская правда

БУДЬ В КУРСЕ

А у вас какая группа здоровья?

I группа здоровья - нет хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ). Факторов риска их развития тоже нет. Либо они имеются, но при низком или среднем абсолютном сердечно-сосудистом риске.

II группа здоровья - НИЗ не выявлены, но имеются факторы риска развития таких заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном сердечно-сосудистом риске. Таким пациентам предлагается диспансерное наблюдение. А также назначаются лекарственные препараты для коррекции выявленных факторов риска.

IIIа группа здоровья - выявлены хронические неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Также в эту группу входят граждане с подозрением на наличие таких заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании.

IIIб группа здоровья - НИЗ не выявлены, но пациенту требуется установление диспансерного наблюдения или оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу иных заболеваний.

! По результатам дополнительного обследования группа здоровья пациента может быть изменена.

Записаться на диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр можно через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».