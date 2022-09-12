Рак – не повод отказываться от мечты: чудесные истории выздоровления

Лечение онкологических заболеваний - одна из самых динамично развивающихся областей медицины. Наука далеко продвинулась, и теперь можно с уверенностью сказать: «Рак – не приговор!». Сегодня онкология – уже не повод отменять планы на будущее и отказываться от своей мечты.

Люди часто задаются вопросом «когда мы уже научимся лечить рак?». И не задумываются о том, что врачи уже это умеют. Все более востребованным становится сохранение качества жизни человека с онкологическим заболеванием, а не только продолжительность его жизни.

Базовый метод лечения большинства видов рака — хирургический. Однако бывают ситуации, когда операцию провести невозможно. В таких случаях применяются особые подходы. Так, настоящими научными прорывами стали применение для лечения рака радионуклидов, изолированная перфузия головного мозга для лечения глиобластомы и иммунотерапия. «Комсомольская правда» собрала чудесные истории выздоровления пациентов от рака и рассказала, как в современном мире наука справляется с этим страшным заболеванием.