Две партии довольны, три — нет. Что о прошедших выборах думают сами политики

Лидеры российских партий прокомментировали итоги выборов 2022 года Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Андрей Турчак, секретарь генсовета партии Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Андрей Турчак, секретарь генсовета партии:

- Мы смогли сделать выводы и провести работу над ошибками. Если сравнивать с итогами 2017 года и Госдумы в прошлом году, то партия в этом сезоне везде улучшила результат. Показательны цифры в Сибири и на Дальнем Востоке, где у нас традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране. В прошлом году мы проиграли Омск. В этом - в гордуме там у «Единой России» 90% мандатов. Владивосток, Барнаул - примерно такая же картина.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Сергей Миронов, лидер партии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Миронов, лидер партии:

- Депутаты нашей партии в целом удовлетворены результатами выборов, при этом они доказывают необходимость законодательных изменений. Например, в Твери был запрет на размещение рекламы нашей партии. Ребята, вы чего?!! Как будто мы не парламентская партия, будто мы не поддерживаем спецоперацию! Мы будем настаивать, чтобы везде стала нормой смешанная система 50 на 50, половина депутатов избираются по одномандатным округам, половина – по партспискам. И мы будем добиваться отмены многодневного голосования.

ЛДПР

Леонид Слуцкий, лидер партии Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Леонид Слуцкий, лидер партии:

- Результаты для ЛДПР в целом позитивные, мы ими довольны, мы подросли. Это не головокружение от успехов, а рабочий результат. Где-то меньше, чем думали, но в целом подросли. Все это разбивает в пух и прах прогнозы отдельных «экспертов», которые хоронили ЛДПР без Жириновского. Владимир Вольфович оставил нам колоссальное политическое наследство, мы им правильно распорядились и начали действовать.

КПРФ

Геннадий Зюганов, председатель партии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Геннадий Зюганов, председатель партии:

- Сплоченность требует диалога, но в ходе кампании партия власти не села с нами за стол диалога. Мы предложили свой бюджет развития, но вместо него страна получила дикий отток капитала. 300 миллиардов долларов арестовали, по оценке ЦБ. Как мы восстановим экономику? Сейчас в некоторых областных парламентах одни единороссы. Откуда 70-80% голосов? Свой электорат собрали, а остальных выкинули?

НОВЫЕ ЛЮДИ

Алексей Нечаев, глава партии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Алексей Нечаев, глава партии:

- На этих выборах мы конкурировали не только с парламентскими старожилами, но и с собой вчерашними. И победили. Удалось нарастить присутствие в регионах. Есть регионы, где власти ведут себя адекватно. Но есть и такие места, где пытаются добиться абсолютной монополии. Там рейтинг главы региона выше, чем у Путина! Стараться надо, но в рамках приличий что ли. Выросла ценность наблюдения. Там, где наблюдателей не было, наш результат был гораздо ниже экзит-полов.