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Общество12 сентября 2022 14:35

Автомобилисты, которые закажут проверку машин с пробегом, станут участниками розыгрыша Toyota Camry 3.5

Конкурс проводит сервис «Автотека»

Перед покупкой подержанного автомобиля многие для начала хотят узнать его историю. Будущих владельцев интересует реальный пробег железного коня, было ли авто в залоге, а может находится в нем и сейчас, случались ли аварии, как часто проводились техосмотры, использовалось ли данное авто как такси или каршеринг, и прочее. Всю эту информацию предоставляет сервис онлайн-проверки машин «Автотека».

Если вы как раз присматриваете себе авто, и в период с 12 сентября по 5 октября закажете на сайте отчет хотя бы по одной машине, то станете участником розыгрыша автомобиля. Победителю достанется Toyota Camry 3.5 .

Чтобы стать участником, нужно пройти авторизацию с помощью электронной почты. Для этого после покупки отчета на сайте конкурса нужно кликнуть на «Участвую», далее каждому пользователю на почту придет уникальный номер, по которому будет выбран счастливчик.

Результаты объявят 6 октября в прямом эфире. Трансляция будет вестись на странице конкурса и в официальной группе Автотеки в VK. Ссылка появится на этих страницах в преддверии подведения итогов конкурса.

Кроме главного приза организаторы разыграют еще и другие подарки.

*Изображение авто на фото могут отличаться от разыгрываемого автомобиля.

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