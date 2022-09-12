Автомобилисты, которые закажут проверку машин с пробегом, станут участниками розыгрыша Toyota Camry 3.5

Перед покупкой подержанного автомобиля многие для начала хотят узнать его историю. Будущих владельцев интересует реальный пробег железного коня, было ли авто в залоге, а может находится в нем и сейчас, случались ли аварии, как часто проводились техосмотры, использовалось ли данное авто как такси или каршеринг, и прочее. Всю эту информацию предоставляет сервис онлайн-проверки машин «Автотека».

Если вы как раз присматриваете себе авто, и в период с 12 сентября по 5 октября закажете на сайте отчет хотя бы по одной машине, то станете участником розыгрыша автомобиля. Победителю достанется Toyota Camry 3.5 .

Чтобы стать участником, нужно пройти авторизацию с помощью электронной почты. Для этого после покупки отчета на сайте конкурса нужно кликнуть на «Участвую», далее каждому пользователю на почту придет уникальный номер, по которому будет выбран счастливчик.

Результаты объявят 6 октября в прямом эфире. Трансляция будет вестись на странице конкурса и в официальной группе Автотеки в VK. Ссылка появится на этих страницах в преддверии подведения итогов конкурса.

Кроме главного приза организаторы разыграют еще и другие подарки.

*Изображение авто на фото могут отличаться от разыгрываемого автомобиля.