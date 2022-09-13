За год почти в 1,6 раз выросло число граждан, которые признаны банкротами во внесудебном порядке, по упрощенной процедуре. Фото: Shutterstock

За год почти в 1,6 раз выросло число граждан, которые признаны банкротами во внесудебном порядке, по упрощенной процедуре. Такие данные приводит Федресурс. Это официальный электронный портал, где размещаются, в том числе сведения о поступивших от самих граждан — или в отношении их - заявлений о банкротстве. Сравнивалась статистика за второй квартал нынешнего года и прошлого (см. «Только цифры»).

Процедура банкротства граждан — для тех ситуаций, когда человек больше не в состоянии расплачиваться по долгам, - у нас действует с 2015 года. Общий смысл банкротства такой. Пени и штрафы больше не начисляются, коллекторы должны оставить в покое. Та часть долга, которую можно погасить за счет имущества или накоплений банкрота, гасится. Остальное списывается. Дальше — финансовая жизнь с чистого листа.

С сентября 2020 года жизнь потенциальных банкротов попытались упростить. Разрешили объявлять себя таковыми во внесудебном порядке. Это действительно проще: не надо обращаться в арбитражный суд и оплачивать работу арбитражного управляющего (это явно свершения не для малоимущего гражданина, накопившего долги за ЖКХ или микрофинансовым организациям), достаточно прийти с заявлением в МФЦ (многофункциональный центр) по месту жительства. Главное же - упрощенно банкротиться можно бесплатно.

Правда, подобная схема возможна не во всех случаях (см. «Инструкцию «КП»). Упрощенное банкротство задумывалось как вариант для небогатых людей, с которых взять нечего. Если есть хоть какое-то имущество, кроме единственного жилья, или счета на сумму свыше прожиточного минимума — банкротьтесь вместе с богатыми через арбитраж.

Как отмечают в Федресурсе, за последний год отказов в возбуждении именно внесудебной процедуры банкротства стало меньше на 2,3% - граждане начали подходить к делу грамотнее. А в сравнении с первыми месяцами действия такой схемы доля отказов упала примерно вдвое — с примерно 80% до примерно 40%. Всего же, за все время с 2020 года, упрощенной схемой банкротства сумели воспользоваться 10,6 тысяч человек (а хотели — 22,5 тысячи). По данным на конец июня, общая сумма списания составила 2,17 миллиарда рублей. А если учитывать начатые на сегодня процедуры, речь идет примерно о 3,7 млрд рублей.

Как считает руководитель Федресурса Алексей Юхнин, со стороны определенных категорий граждан процесс обращения за внесудебным банкротством станет более массовым примерно в середине 2023 года.

Не пугайтесь, он не о том, что мы все из-за экономической ситуации погрязнем в долгах. Речь об изменениях в законодательстве, из-за которых увеличится число тех, кто имеет возможность «обнулить» свои долги по более простой схеме. Например, в феврале 2022 года был принят закон о сохранении на счетах должников прожиточного минимума - эту сумму списывать за долги нельзя. Стало быть, скажем, люди, у которых пенсия на уровне прожиточного минимума и единственная квартира, если они накопили какие-то долги, могут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства — и им недоимки спишут.

Кто и как может объявить себя банкротом бесплатно, во внесудебном порядке

Хотя процедура считается «упрощенной», на самом деле она не такая уж простая.

1.Должны выполняться несколько условий:

- сумма долга — не больше 500 тысяч рублей

- у человека нет никакой возможности ее погасить - нет доходов, счетов и имущества, за счет которых это можно сделать. Доказательством служит закрытое исполнительное производство. То есть, допустим, на вас подали в суд коммунальщики с требованием заплатить долг. А судебные приставы, изучив ситуацию и не обнаружив ни счетов, ни личного «Мерседеса», ни лишней квартиры (единственное жилье, по нашим законам, за долги изъять нельзя) только руками развели — взять нечего, дело закрываем.

2. Если эти условия выполняются, можно писать заявление в МФЦ с просьбой запустить внесудебную процедуру банкротства. В нем надо перечислить все свои долги и кредиторов. Если кого забудете, этот долг не «спишут». В МФЦ проверят по базе судебных приставов, есть ли у вас действительно основания для внесудебного банкротства, и, если все сходится, запустят процедуру.

3. Помимо избавления от долгов, у признания себя банкротом есть и ряд других последствий. Понятно, что новый кредит или займ вам вряд ли дадут. Нельзя будет занимать определенные должности, есть ряд ограничений на занятия предпринимательством.

4. Есть долги, от которых банкротство не спасет. Это так называемые обязательные платежи. К ним относятся, например, алименты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Столько граждан признаны банкротами

2 кв. 2022,2 кв. 2021 и прирост

Судебное банкротство 67133 47472 +41,4%

Внесудебное (упрощенное) банкротство 1651 1053 +56,8%

(По данным fedresurs.ru)