Хроники энергокризиса: немцы перебираются на зимовку в Турцию, а голландцы учатся быстрой помывке

Протест против резкого повышения цен на энергоносители в Лейпциге Фото: REUTERS

5 МИНУТ НА ВСЕ ПРО ВСЕ

Власти Голландии взялись за пропаганду экономии воды. Правительство настоятельно рекомендует жителям проводить в душе не более пяти минут, пишет The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что в среднем голландцы принимают душ девять минут. Сокращение времени до пяти минут может сэкономить домохозяйству 60 кубометров природного газа, - около 130 евро в год. До энергетического кризиса в королевстве ежегодно использовалось 40 млрд кубометров газа. В одной из северо-восточных провинций местные власти даже раздали таймеры, чтобы люди не задерживались в душе.

КАРТОННЫЙ ДЕФИЦИТ

В Германии начинается дефицит картонных коробок. Первыми на рост цены и дефицит коробок пожаловались онлайн-продавцы, сообщает Федеральная ассоциация электронной коммерции и почтовых отправлений (BEVH).

По данным опроса, у трех из четырех грузоотправителей не хватит упаковочных материалов на ближайшие месяцы. Причина кроется в резком повышении цен на энергоносители, что приводит в свою очередь к ограничениям на производство и поставку бумаги и картона и к частичному закрытию производств в связи с нерентабельностью.

- Из разговора с дилерами мы узнали, что большинство из них своевременно пополнили запасы упаковки, некоторые в четыре раза увеличили запасы. Однако если цены продолжат расти, а ритейлеры в этом уверены, даже этого будет недостаточно. Поэтому некоторые пытаются повторно использовать картонные коробки или перейти на упаковку из B-картона, в то время как другие ищут альтернативные упаковочные материалы, такие как крафт-бумага, вместо складных коробок, - заявил гендиректор BVEH Мартин Гросс-Альбенхаузен.

«ЗОЛОТОЙ» ЛАТТЕ

В Британии предупредили о росте цен на латте. Стоимость чашечки кофе с молоком подскочит в пять раз по сравнению с нынешним ценником. Таким образом британцам придется платить за латте не 2,9 фунта, а целых 14!

Такой резкий рост цен связан с тем, что некоторые владельцы кофеен вынуждены больше платить за электричество. В графстве Кент платежки увеличились с 15 тысяч до 69 тысяч фунтов. Оплачивать такие расходы на коммуналку возможно только при повышении цен на напитки и меню.

КОРОЧЕ И ДОРОЖЕ

В Европе назревает очередной дефицит туалетной бумаги. Только если во время пандемии коронавируса, исчезновение с полок магазинов рулонов туалетной бумаги было обусловлено паникой среди населения, то теперь ситуация намного сложнее.

Повышение расходов на производство приведет к тому, что очень скоро это отразится на ценниках туалетной бумаги в супермаркетах. В этом году многие компании, такие как Proctor&Gamble и Kimberly-Clark, пошли на ухищрения: не только подняли цены на рулоны, но и уменьшили их длину, чтобы сохранить прибыль. В среднем рулоны стали короче на 6–8% и дороже на 8-10%.

ТЕПЛО И ДЕШЕВО

А вот Турция, Египет и Греция готовятся стать вторым домом для европейских пенсионеров этой зимой. Дело в том, что проживание в отели «все включено» в турецкой Анталье будет в два раза дешевле, чем оплата отопления в Германии. Представители турецкой туриндустрии ожидают, что в Турцию на зимовку может приехать около миллиона немцев.

В Министерстве туризма Египта разрабатывают предложения по долгосрочному пребыванию европейцев на курортах страны. Расчет делает на пенсионеров, фрилансеров и тех, кто не привязан к постоянному месту работы.

На удивление, но и греческие власти зазывают к себе немецких пенсионеров.

- Погода лучше, жизнь дешевле, - напомнил министр туризма Греции Василис Кикилиас.