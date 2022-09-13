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В мире13 сентября 2022 4:00

Швеция в полушаге от «политического землетрясения»

На прошедших там парламентских выборах лидирует оппозиция
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Йимми Окиссон уже заявил соратникам, что «похоже, власть переменится»

Йимми Окиссон уже заявил соратникам, что «похоже, власть переменится»

Фото: REUTERS

В Европе может случиться еще одно политическое землетрясение: на прошедших в воскресенье в Швеции выборах после подсчета 95% голосов лидирует оппозиционный правый блок из четырех партий во главе с националистической партией «Шведские демократы». Он может получить 176 мест в парламенте из 349. Левая правящая коалиция при таком раскладе получает 173 мандата.

Еще вчера вечером расклад был противоположным - с минимальным перевесом верх удерживал правящий блок тоже из четырех партий, сообщает британская Guardian. Но и нынешнее лидерство правых пока не гарантирует смену власти в стране, хотя их лидер Йимми Окиссон уже заявил соратникам, что «похоже, власть переменится». Окончательные итоги выборов станут известны только в среду, когда будут подсчитаны голоса шведов, проживающих за границей.

Перевес в один мандат определил правящую коалицию, которая формирует правительство, и четыре года назад. Но нынешние выборы прошли в радикально изменившихся внутренних и внешних политических обстоятельствах. Внутренние - это экономический кризис, рост цен на энергоносители, проблемы со школами и здравоохранением. Внешние, которые неразрывно связаны с частью внутренних, - кризис на Украине. Сюда же с полным основанием можно отнести решение правящих отказаться от традиционного нейтрального статуса страны и присоединиться к НАТО. Хотя при этом и заявлялось, что реальной угрозы безопасности Швеции со стороны России нет. Так что снижение электоральной поддержки, пусть и незначительное, находящейся у власти коалиции есть все основания связывать и с этим политическим шагом.

«Шведские демократы», получившие в 2018 году 17,5% голосов, сейчас явно превышают 20-процентный рубеж. У этой партии, возникшей в середине 1990-х, всегда были проблемы с репутацией: ее называли не иначе как «нацистской» и ксенофобский. Но надо учесть, что нынешний лексикон левых сил в европейских странах без колебаний приклеивает ярлык «ультраправых» любому националистическому политическому движению. А если оно еще и выступает против безудержного приема беженцев из неблагополучных стран, то она тут же становится «фашистской».

Шведские демократы как раз и ратуют за то, чтобы внутренние проблемы страны, а не благоустройство иммигрантов были приоритетом национального правительства. И значительный рост ее поддержки избирателями, несомненно, связан с тем, что страна с населением 10,3 миллиона человек уже приняла около полумиллиона беженцев. Сегодня для 30% детей в Швеции шведский язык - не родной. Эти реалии «Шведские демократы» учитывают, и их лидер Окиссон несколько лет назад провозгласил «нулевую терпимость» к расизму и ксенофобии. Но акцент на решение, в первую очередь, внутренних проблем рядовых шведов остался неизменным.

Если в среду итог голосования окажется в пользу оппозиции, то для Европы это станет очень симптоматичным. Напомним: на парламентских выборах во Франции партия Макрона потеряла безусловное большинство; в Италии у власти не удержался русофоб Марио Драги, там досрочные выборы 25 сентября. А до конца года парламентские выборы пройдут в Болгарии, президентские - Австрии.

Главным фоном для них и для других, местных, выборов, конечно же, будут отношения с Россией и экономический кризис, связанный с желанием ее «наказать» за действия на Украине. Ждем и смотрим, с какой скоростью до жителей европейских стран будет доходить мысль о том, что доверять власть надо тем политикам, которые решение реальных проблем своих избирателей предпочитают идеологической решимости отстаивать совсем чужие интересы.

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