Швеция в полушаге от «политического землетрясения»

Йимми Окиссон уже заявил соратникам, что «похоже, власть переменится» Фото: REUTERS

В Европе может случиться еще одно политическое землетрясение: на прошедших в воскресенье в Швеции выборах после подсчета 95% голосов лидирует оппозиционный правый блок из четырех партий во главе с националистической партией «Шведские демократы». Он может получить 176 мест в парламенте из 349. Левая правящая коалиция при таком раскладе получает 173 мандата.

Еще вчера вечером расклад был противоположным - с минимальным перевесом верх удерживал правящий блок тоже из четырех партий, сообщает британская Guardian. Но и нынешнее лидерство правых пока не гарантирует смену власти в стране, хотя их лидер Йимми Окиссон уже заявил соратникам, что «похоже, власть переменится». Окончательные итоги выборов станут известны только в среду, когда будут подсчитаны голоса шведов, проживающих за границей.

Перевес в один мандат определил правящую коалицию, которая формирует правительство, и четыре года назад. Но нынешние выборы прошли в радикально изменившихся внутренних и внешних политических обстоятельствах. Внутренние - это экономический кризис, рост цен на энергоносители, проблемы со школами и здравоохранением. Внешние, которые неразрывно связаны с частью внутренних, - кризис на Украине. Сюда же с полным основанием можно отнести решение правящих отказаться от традиционного нейтрального статуса страны и присоединиться к НАТО. Хотя при этом и заявлялось, что реальной угрозы безопасности Швеции со стороны России нет. Так что снижение электоральной поддержки, пусть и незначительное, находящейся у власти коалиции есть все основания связывать и с этим политическим шагом.

«Шведские демократы», получившие в 2018 году 17,5% голосов, сейчас явно превышают 20-процентный рубеж. У этой партии, возникшей в середине 1990-х, всегда были проблемы с репутацией: ее называли не иначе как «нацистской» и ксенофобский. Но надо учесть, что нынешний лексикон левых сил в европейских странах без колебаний приклеивает ярлык «ультраправых» любому националистическому политическому движению. А если оно еще и выступает против безудержного приема беженцев из неблагополучных стран, то она тут же становится «фашистской».

Шведские демократы как раз и ратуют за то, чтобы внутренние проблемы страны, а не благоустройство иммигрантов были приоритетом национального правительства. И значительный рост ее поддержки избирателями, несомненно, связан с тем, что страна с населением 10,3 миллиона человек уже приняла около полумиллиона беженцев. Сегодня для 30% детей в Швеции шведский язык - не родной. Эти реалии «Шведские демократы» учитывают, и их лидер Окиссон несколько лет назад провозгласил «нулевую терпимость» к расизму и ксенофобии. Но акцент на решение, в первую очередь, внутренних проблем рядовых шведов остался неизменным.

Если в среду итог голосования окажется в пользу оппозиции, то для Европы это станет очень симптоматичным. Напомним: на парламентских выборах во Франции партия Макрона потеряла безусловное большинство; в Италии у власти не удержался русофоб Марио Драги, там досрочные выборы 25 сентября. А до конца года парламентские выборы пройдут в Болгарии, президентские - Австрии.

Главным фоном для них и для других, местных, выборов, конечно же, будут отношения с Россией и экономический кризис, связанный с желанием ее «наказать» за действия на Украине. Ждем и смотрим, с какой скоростью до жителей европейских стран будет доходить мысль о том, что доверять власть надо тем политикам, которые решение реальных проблем своих избирателей предпочитают идеологической решимости отстаивать совсем чужие интересы.