Гвозди в свой гроб

Даже на похороны они тащат свои нацистские флаги.

С каждым днем и с каждым часом боевых действий Украина только углубляет пропасть, в которую она неминуемо свалится в результате катастрофы. Которую она устроила себе сама. Сознание этой неминуемой катастрофы буквально звучит в каждом вопле, раздающемся из Киева, несмотря на бравурные обещания.

ЛОЖЬ НА КРОВИ

Даже у завзятого пропагандиста режима Зеленского, начисто лишенного стыда и чувства ответственности Алексея Арестовича изменился тон.

- Мы, конечно, вернем все наши территории, но общество должно приготовиться к тому, что это будет долго, очень тяжело и кровью. В каком-то смысле победа в войне может оказаться сложнее чем начало, - заявил тут Арестович, коснувшись темы наступления ВСУ под Херсоном, и вспомнил: - Был период с середины апреля по начало июля, когда военное счастье ушло к противнику, и нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо. То есть врал в глаза. Лгал, лжет и будет лгать, пока жив.

Запад поставил на данный момент Киеву все, что мог, но перелома в боевых действиях эти распиаренные «вундерваффли» обеспечить не смогли. Часть из них уже превращена в металлолом, а часть требует ремонта. Даже расхваленные американские РСЗО «Хаймарс» уже применяются исключительно точечно. Ущерб, конечно, они нанести могут, особенно гражданским объектам, по которым преимущественно ими и бьют, и максимум по складам, но на обстановку на фронте кардинально не влияют.

КУДА НИ КИНЬ

А украинское руководство сейчас облегчает выполнение будущих задач российских военных, бросая самые подготовленные и элитные части ВСУ в самоубийственные атаки на Херсонском направлении. Здесь у Зеленского вообще,сложилась уникальная ситуация цугцванга, когда, за что ни возьмись, какой шаг ни сделай, все будет еще хуже, чем было.

Тем более что вариантов действий у Зеленского всего два: он может либо отозвать войска из наступления, либо продолжать гнать их на убой с еще большей силой. Второй вариант грозит по-настоящему катастрофическими потерями личного состава. Да что там грозит - в этом наступлении ВСУ уже потеряли несколько тысяч личного состава и сотни единиц военной техники, в том числе около сотни танков, несколько самолетов и вертолетов. И за такие потери придется отвечать перед своим же населением. А первый вариант грозит тем, что на Западе воспримут обещавшего отбить Херсон Зеленского полным болтуном и откажут в поставках вооружений, без которых Киев не продержится и месяца.

Какой бы из вышеописанных способов оттянуть свой конец ни выбрал бы сейчас Зеленский, итог все равно будет плачевный. Пока он размышляет, все одно - упорно продолжает гнать на уничтожение под российские авиацию, РСЗО, ствольную артиллерию и стрелковый огонь отборные части ВСУ, которые не испытывают дефицита ни в снабжении, ни в вооружениях и боекомплектам к ним. Которые специально готовили к этому наступлению. Характерно, что генштаб ВСУ уже неделю молчит о «наступлении» под Херсоном, не говоря по этому поводу ни слова, словно воды в рот набрав. А у многих крепнет мысль, что эта ловушка была даже устроена специально.

САМИ ПРИДУМАЛИ - САМИ ИСПУГАЛИСЬ

Между тем есть и другие направления, которые, уйдя из фокуса общественного внимания, не стали от этого менее важными. Например, Харьковское.

Сейчас Киев усиленно разносит мантру, что, дескать, Путин поставил задачу выйти на границы Донецкой области к 15 сентября. Но это полная чушь, которая рождена в головах самих украинских военачальников и пропагандистов. Нет у союзных сил задачи освободить что-то к какой-то дате. Есть - сделать это с минимальными потерями. Что сейчас и происходит. Именно этим фактором определяется сейчас характер боевых действий, в частности, на все более приближающихся границах ДНР и на Харьковском направлении. Работа российских войск сводится здесь к уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и уничтожению его баз, складов, опорных пунктов и военной техники.

Простой эту задачу назвать никак нельзя. По сведениям из осведомленных источников, за несколько дней до «наступления» на Херсон украинское командование перебросило под Харьков и на подконтрольные территории ДНР отряды спецназа общей численностью до нескольких сотен бойцов, которыми командуют офицеры, прошедшие стажировку в войсках стран НАТО. В отличие от Херсонских степей здешняя местность благоприятна для их диверсионных действий.

ИЛИ В МОРГ, ИЛИ В ПЛЕН

- Зато в каждой августовской сводке Минобороны РФ есть сообщения, что высокоточным оружием, огнем артиллерии и РСЗО там-то и там-то уничтожены вражеские опорные пункты и места расположения боевиков, - говорит военный эксперт Геннадий Алехин и замечает одну интересную особенность последних дней именно в этом районе боевых действий. - Украинцы мало сейчас об этом говорят, но наши солдаты и офицеры отмечают, что снова участились случаи массовой сдачи в плен, как это было в первые месяцы кампании. Я не скажу, что по 500 или 1000 человек в день, но каждый день, если мы накрываем какой-то опорный пункт, то оставшиеся в живых 30 - 40% личного состава тут же сдаются в плен. Это факт. Сами пленные об этом говорят.

В начале сентября в одной из сводок Минобороны можно было увидеть, что «в результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки была сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении». Потери противника составили 50 человек. Оставшиеся в живых отступили, но часть из них, как сообщило МО РФ, при отходе расстреляли боевики нацбата «Кракен».

ПАЦАНОВ КИЕВУ НЕ ЖАЛКО

И это не единичный случай, показывающий низкий моральный дух украинских военных на этом участке театра военных действий. Что и неудивительно: многие из них - это мобилизованная молодежь, которую призвали на фронт обманом. Как, например, бойцов 31-й бригады нацгвардии, где очень много вчерашних школьников 2002 - 2003 годов рождения. Их в свое время в Днепропетровске и Павлограде заманили на службу военкомы, пообещав, что они будут служить рядом с домом. А кинули в итоге под Харьков. Тех из бойцов бригады, кто пытался покинуть позиции, по рассказу одного из бойцов своей матери, расстреляли те самые «Кракены», а по документам их провели самоубийцами. Часть уже получила наименование среди бойцов «бригада самоубийц».

Или вот еще: в связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции. И это лишь малая часть озвучиваемой нашим Министерством обороны информации.

Гвозди. В гроб. Сухо. Методично. Каждые сутки. Изо дня в день.

Иного исхода быть не может.