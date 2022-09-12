Эдуард Бояков объявил о создании нового театра с православными традициями и без Ольги Бузовой

Продюсер и режиссер Эдуард Бояков Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, что продюсер и режиссер Эдуард Бояков строит театр с нуля, KP.RU писал. Объявить о его рождении он собирался еще 15 марта. Но началась спецоперации на Украине и дату пришлось перенести.

Месяц назад стало известно, что Новый театр откроется в усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой, 7. В роскошном особняке ХVIII века сейчас заканчивается ремонт.

Новый театр откроется в усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой, 7. Фото: Иван МАКЕЕВ

18 ноября в его двери зайдут зрители. Первая премьера – иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по рассказу Николая Лескова «Тупейный художник». Спектакль познакомит с интерьерами старинной усадьбы, где по легенде ночевал Наполеон, а еще недавно размещалось общество «Знание».

В роскошном особняке ХVIII века сейчас заканчивается ремонт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как рассказал на пресс-конференции по случаю открытия Нового театра его худрук Эдуард Бояков, цена на билеты: от 2 до 15 тысяч. Билеты уже есть продаже.

- Средняя стоимость билетов будет 5 тысяч рублей. Это нормально для Москвы. Мы не задираем планку, - сказал Бояков. – Будем играть спектакли в дворцовых интерьерах. Четыре группы зрителей по 50 человек пройдут по анфиладам и залам особняка. Каждый день спектакль смогут посмотреть 200 зрителей.

Прошла пресс-конференции по случаю открытия Нового театра Фото: Иван МАКЕЕВ

Здесь же в усадьбе, как мы поняли, будет находиться дирекция театра и репетиционный зал. Из ближайших планов – премьера спектакля «Лавр» с Дмитрием Певцовым (эта постановка вышла во МХАТе, когда им руководил Бояков) и комедии «Скупой» с Леонидом Якубовичем. Новый театр будет играть спектакли не только в особняке на Мясницкой, но и на других площадках. Для «Лавра» нужен масштаб, сцена не меньше, чем в Художественном театре на Тверском бульваре. По словам Боякова, «Лавр» - самый успешный спектакль прошлого сезона. Правда найти для него новую площадку пока не удалось.

Эдуард Бояков сказал, что средняя стоимость билетов будет 5 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Еще десять названий у нас в разработке. Мы опираемся на великие традиции русского репертуарного театра, - сказал Эдуард Бояков. - Наша традиция – это верность русской православной культуре. Сегодня, когда мы переживаем такие сложные времена, когда либеральная модель ломается, у нас есть пример русского театра.

МХАТ был разгромлен в прошлом году. Именно разгромлен, мне это очевидно. Многим не понравилось, что такой «снаряд» влетел в культурное пространство столицы.

Поиск современного языка - это всегда риск. И мы рисковали. Мы будем обращаться к молодой аудитории. Достоевский, Чехов, Толстой писали о своих современниках и для своих современников. Мы хотим эту традицию продолжать.

Кроме того, в Новом театре появится своя театральная школа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы создадим художественный негосударственный, независимый театр. Это не имеет ничего общего с антрепризой. У нас есть серьезные попечители, меценаты. Мы благодарны нашим спонсорам за поддержку. Но основную часть доходов будем зарабатывать самостоятельно – показом спектаклей и продажей билетов. Конечно, финансовые риски имеются...

В пресс-конференции принял участие председатель попечительского совета театра Игорь Кудряшкин (миллионер и коммерческий директор Уральской горно-металлургической компании).

- Тема православия в деятельности театра будет развиваться, - сказал меценат. - Она должна быть центральной в Новом театре. Без православия у России нет будущего. Западный либеральный путь не наш путь.

Кроме того, в Новом театре появится своя театральная школа. В труппу уже прошёл первый набор. «Удалось привлечь 20 интереснейших индивидуальностей», - сказал помощник художественного руководителя народный артист РФ Валентин Клементьев. Участия Ольги Бузовой в спектаклях Нового театра пока не предусмотрено.