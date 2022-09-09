Я буду молиться за вас!

Когда рядом в тебя кто-то верит, поддерживает всей душой, переживает и болеет за твои успехи, это придает сил. Когда кажется, что уже выдохся и больше не можешь даже идти, одного доброго слова хватает, чтобы встать в полный рост, расправить плечи и сделать рывок вперед.

Солдаты и офицеры Российской армии, которые сегодня исполняют свой долг на Украине, военнослужащие Народной милиции обеих республик знают это как никто.

Югра

Например, недавно в расположение наших войск пришла почта из Нижневартовска: слова поддержки людям в форме написали воспитанники патриотического клуба «Юный спецназовец», приняв участие во всероссийской акции «Письмо солдату». Можно сказать, что для ребят из этого клуба, находящегося в ведомстве Управления Росгвардии по ХМАО - Югре, военнослужащие, очищающие сегодня Донбасс и Украину от неонацистской заразы, - «старшие коллеги».

- Сегодня, как и много лет назад, русский народ един в борьбе за мир без нацизма, лицемерия и несправедливости, - прокомментировал участие юных спецназовцев в акции начальник Управления Росгвардии по ХМАО - Югре полковник полиции Евгений Симаков.

Астраханская область

Передали свои пожелания и слова поддержки на передовую и ребята из воскресной школы Свято-Георгиевского храма в Капустином Яре Астраханской области. В письмах мальчишки и девчонки рассказали о себе, своих увлечениях и поездках, кто-то написал об истории храма и святом Георгии Победоносце, покровителе воинов. Дети словно обращались к старым друзьям, делясь всем, что на уме и на душе. И в каждом послании - слова поддержки и благодарности. А еще - маленькая иконка с образом Пресвятой Богородицы и молитвой «Живый в помощи».

Солдат приехал поблагодарить за письмо второклассника Арсения Жукова.

«Гордимся вашими подвигами. Вы все делаете правильно, вы защищаете нас, - написали юные капустиноярцы. - Спасибо вам, что вы есть на свете. Спасибо вам за все, наши солдаты», «Я часто бываю в храме и слышу, как батюшка молится за всех солдат. Я тоже буду молиться за вас».

Белгородская область

А тульские росгвардейцы, выполняющие сегодня свой боевой долг в Харьковской области, получили письма от ветеранов Великой Отечественной. Акцию с названием «Герою нашего времени» провело общественное движение «Молодежка ОНФ». Активисты собрали более сотни ветеранских писем и передали ребятам на передовую. Получить наказы от тех, кто в 40-е защитил страну от фашистов, волнительно вдвойне.

«Вы, ребята, мои внуки, правнуки, будьте сильными, будьте здоровы! На вашу долю выпала героическая миссия. Я верю всей душой в вашу победу. Берегите себя и боевых товарищей!» - написал участникам спецоперации бывший солдат Иван Лушпа из Белгородской области. В 1943 он ушел на фронт добровольцем, участвовал в Курской битве, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Чехословакию.

- Такие письма - это бесценная моральная поддержка военным в боевой обстановке, - поблагодарил один из тульских росгвардейцев.

Кореновск

А другой военный, приехав с Украины на Кубань на побывку, добрался до Кореновска, чтобы лично сказать спасибо второкласснику Арсению Жукову. Мальчик, как и сотни других ребят по всей стране, принял участие в акции «Письмо солдату». Все самые добрые слова, надежду на светлое будущее ребенок доверил бумаге. И на конверте написал букву Z и российский флаг.

- Я желаю, чтобы победили врага, и я хочу, чтобы солдаты вернулись домой живыми к своим семьям, - поделился надеждами Арсений.

Послание уехало с волонтерами на передовую, а спустя несколько месяцев в дверь квартиры, где живет Сеня с родителями, постучались. Это был солдат, который получил его письмо. Военный искренне поблагодарил второклассника за теплые слова поддержки и признался, что его послание с буквой Z и флажком на конверте стало для него охранительным талисманом, который даже в боях был рядом, в нагрудном кармане.

Краснодар

А кому-то, как 10-летней Вике Лузан из Краснодара, не нужны организованные акции. Девочка собирает для солдат, участвующих в спецоперации, посылки. В небольшие коробочки девочка складывает чай, сладости, блокнот для записей, пару носков. Конечно же, не забывает про письмо и рисунок.

- К сожалению, сейчас наша страна переживает не самые лучшие времена. Я хочу поддержать наших солдат. И я собираю для них посылки, в которые складываю все самое нужное, - сказала девочка кубанским тележурналистам, приехавшим снимать про нее сюжет. - В письме я рассказываю про себя, про свою жизнь, про свою мечту. Я хочу, чтобы солдат, который будет читать мое письмо, немного посмеялся и у него было хорошее настроение.