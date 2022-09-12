На Дальнем Востоке высокие цены на жилье удастся снизить только увеличив производство стройматериалов

Фото: Медиагруппа «Комсомольская правда»

В 2019 года стартовала «Дальневосточная ипотека», которая позволяет молодым семьям оформить кредит на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе под 2% годовых. Однако, рынок отреагировал резким ростом цен на «квадратные метры». Опросы показывают, что более 40% граждан не могут себе позволить покупку квартиры даже со льготной ипотекой. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме, что властям необходимо стимулировать развитие строительной ресурсной базы.

«Люди увидели плюсы льготной ипотеки, пошли покупать жилье, темпы строительства увеличились. 2021 год стал рекордным в России по темпам ввода жилья – почти 93 млн. метров. Таких показателей не было за всю новейшую историю страны! – отметил политик. – Но высокие темпы строительства абсолютно никак не сопровождались расширением производственной базы. Как следствие мы получили дефицит ресурсов – стройматериалов, техники, сотрудников. И хотя государство потратило большие деньги на субсидирование ипотечной ставки, все это привело к резкому скачку цены. И тем самым заблокировалась доступностью того самого ипотечного платежа».

Владимир Кошелев считает, что в стране необходимо активно развивать производственную базу стройматериалов, готовить кадры и увеличивать темпы производства строительной техники. Тем самым удастся «привести в порядок» себестоимость квадратного метра в новостройках. Льготная ипотека станет доступнее. А страна сможет строить по 120 млн. метров жилья ежегодно – такую задачу Владимир Путин поставил перед строительным комплексом еще в 2018 году.

Фото: Медиагруппа «Комсомольская правда»

«Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о промышленной ипотеке по ставке не выше 5% годовых. Важная мера для производства строительных материалов. Это дотированная история по налогам на имущество, налогам на прибыль, подключение к сетям. То есть это станет хорошим стимулом для открытия все большего числа предприятий с производством строительных материалов для обеспечения строительства необходимых объемов жилья, социальной инфраструктуры, государственных заказов», - говорит депутат Госдумы.

Кроме того, стране необходимо арендное жилье. Политик отметил, что сейчас этот рынок непрозрачен. Подавляющее большинство квартир сдаются неофициально, договора не регистрируются, государство с этих операций налогов не получает. Не защищены права ни арендатора, ни арендодателя. Это серая зона, которая никак в нашей экономике не работает.

Но и открывать арендные дома инвесторам сейчас не интересно. Гораздо выгоднее новостройку сразу распродать и вложить полученные деньги в новый проект.

«Наш комитет предлагает законодательно закрепить понятие арендного дома, чтобы у нас на рынке появились профессиональные участники. Инвесторам в арендное жилье предложить льготы - на 10 лет нулевую ставку налога на землю, налога на имущество, освобождение от НДС и сниженная ставка по налогам на прибыль. Стимулирующие меры позволят, на наш взгляд, направить инвесторов в этот сегмент, у нас будет появляться большое количество арендных домов. Появится такой пласт экономики как арендное жилье. Но для этого государству надо посеять зерно, чтобы этот сегмент появился», - резюмировал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.