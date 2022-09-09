По стране шагает «Русское лето»

Самобытности фестивалю добавило то, что в каждом городе к звездам на сцене присоединяются местные популярные музыкальные коллективы.

Кажется, только недавно россияне изнемогали от летней жары, но первые числа сентября принесли резкое похолодание и заставили нас пересмотреть гардероб. Но, как известно, если у человека на душе тепло, то и никакие холода не способны испортить ему настроение. Чтобы сохранить в сердцах россиян яркие летние эмоции и веру в завтрашний день, с 19 августа по нашей необъятной стране путешествует музыкальный фестиваль в поддержку военнослужащих «Русское лето. ZаРоссию». Это большой передвижной праздник, маршрут которого охватывает 19 городов в пяти регионах страны. По предварительным подсчетам, фестиваль примет на своих площадках и зарядит положительной энергией более 100 тысяч человек.

Одним из хедлайнеров на рок-фестивале стал Сергей Галанин и группа «СерьГА». Фото: Анна Огородник

Шагать по стране патриотический фестиваль будет под мощные раскаты рок-музыки в исполнении легенд отечественной сцены и молодых популярных коллективов. Среди тех, кто выступит под флагом «Русского лета»: Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Сергей Галанин и группа «СерьГА», Александр Иванов и «Рондо», команды UMA2RMAN, «Пилот», «7Б», Ольга Кормухина, Сергей Бобунец, Джанго, Стас Пьеха и другие.

Фестиваль в течение месяца пройдет в пяти федеральных округах - Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском. Жители разных уголков нашей огромной родины почувствуют единение и вспомнят о том, как важно всем нам - в масштабе регионов, городов, семей и отдельно взятых людей - уметь сплотиться, разделять общую радость и помогать друг другу в трудные времена. Сейчас, когда российские воины находятся на передовой и под огнем защищают традиционные гуманистические ценности, которыми всегда руководствовался наш народ, им очень важно знать, что соотечественники верят в их правое дело и успех операции.

Чтобы наши военные могли убедиться, что за их спинами надежный тыл, россияне могут отправить им свои слова поддержки. Во всех городах проведения фестиваля на главной площади работают интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где у каждого желающего - взрослого и ребенка - есть возможность записать душевные обращения в поддержку российских военнослужащих. Обратиться к близким, которые сейчас выполняют свой долг, или выразить слова благодарности в целом нашим защитникам, каждый решает для себя сам - никаких ограничений нет. Во всех городах, где фестиваль уже состоялся, местные жители с энтузиазмом передавали привет и добрые пожелания участникам спецоперации. Благодаря доблести военных, в обществе растет число патриотически настроенных молодых людей. Несмотря на то, что на дворе календарная осень, «Русское лето» в самом разгаре и завершит свое грандиозное шествие по стране 24 сентября в Тамбове.

Музыкальный фестиваль получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив и реализуется при участии Общероссийского народного фронта.