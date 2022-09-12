Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов: «Российские верфи загружены заказами на годы вперед»

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов

СУДОСТРОЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА

- Виктор Леонидович, как себя чувствует судостроение в нынешних условиях?

- Довольно неплохо себя чувствует. Верфи загружены на годы вперед, и это главный показатель технических и технологических возможностей отрасли. Еще год назад многие российские коммерческие судовладельцы, которые не получают господдержки и строят корабли за свои средства, предпочитали размещать заказы на зарубежных верфях. Но из-за санкций подавляющее большинство из них сейчас приходит на наши верфи.

Что касается государственных заказчиков, то очень часто контракты на строительство судов заключают министерства, ведомства, а также компании, которые находятся в их ведении. Они и раньше предпочитали размещать свои заказы на российских верфях.

Не будем забывать и про военные корабли. Заказ на них размещается на наших заводах. Верфи, которые работают в рамках гособоронзаказа, строят, как правило, в том числе и гражданские суда. Причем абсолютно разные - от промысловых и пассажирских до сухогрузов. Спектр гражданского судостроения в России очень широкий.

- Перейдем к Дальнему Востоку. Вы вчера были на верфи «Звезда» в Приморском крае…Расскажите о своих впечатлениях.

- Уверен, отвечая за развитие отрасли, ты не можешь делать выводы только из кабинета. Поэтому состояние и возможности ключевых российских верфей проверяю сам, на месте. Этому были посвящены недавние рабочие поездки в Санкт-Петербург, на «Адмиралтейские верфи», «Балтийский завод», «Северную верфь», в Калининград на крупнейший в этом регионе страны судостроительный завод «Янтарь». Теперь, вот, - Дальний Восток и расположенная здесь «Звезда» - самая большая и высокотехнологичная верфь России. В ближайшее время будут рабочие совещания на крупнейших судостроительных предприятиях в Северодвинске.

Что же касается дальневосточной «Звезды», ее новый сухой док – самый большой в России. Его длина - 485 метров, а ширина 114 метров. Там можно строить суда практически любого водоизмещения.

Верфь строит крупнотоннажные суда. 5 сентября, например, была процедура имянаречения двух новых судов типа Афромакс – это церемония, когда судну присваивают имя. Сейчас на «Звезде» большой заказ по газовозам для перевозки сжиженного природного газа для НОВАТЭКа. Это очень серьезные суда, большие, технологичные. Также там строят танкеры.

Кроме того, в Дальневосточном центре судостроения и судоремонта есть свои конструкторские бюро. И сейчас они активно работают над переработкой проектов судов с учетом наполнения их отечественным комплектующим оборудованием.

Помимо «Звезды», на Дальнем Востоке есть еще несколько верфей. Все эти заводы – в разном экономическом состоянии. Восточная верфь находится, к сожалению, в предбанкротном состоянии, им необходимо искать инвесторов для поддержки. Амурская судоверфь выполняет как гражданские, так и оборонные заказы. Хабаровская строит рыболовецкие суда, буксиры.

Если сравнивать с европейской частью России, условия хозяйствования на этих верфях другие. На Дальнем Востоке строить дороже по объективным причинам. Рядом сильные конкуренты – крупнейшие судостроительные державы мира, такие как Китай, Южная Корея.

Но правительство по поручению президента приняло ряд решений, чтобы сделать наши верфи конкурентоспособными. Иногда нам говорят: зачем вы поддерживаете свои верфи, они должны сами добиваться положительных финансовых результатов... Но во всех странах, которые развивали судостроение, эту отрасль поддерживало государство. И нам тоже необходимо это делать.

ПОЛНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ЭТО УТОПИЯ

- Давайте поговорим о рыболовецких судах. Сколько сейчас таких судов в нашем флоте? И какова доля иностранных?

- Сейчас в российском рыболовецком флоте около 1400 судов. В данный момент по механизму квоты под киль у нас заказано 105 рыбопромысловых судов. Девять уже сдано, 70 – в процессе строительства, еще девять планируем сдать в этом году. Понятно, что есть достаточно острая необходимость заместить иностранное судовое оборудование (заказчики чаще всего проектировали рыболовецкие суда у иностранных проектантов, те «затачивали» проект под импортные комплектующие, невзирая на наличие российских аналогов оборудования на рынке), сроки строительства сдвигаются в силу объективных причин... Но заказчики и верфи договариваются между собой, и, я думаю, мы найдем компромиссы.

- Как нам достичь технологического суверенитета в сфере судостроения? Какие комплектующие мы традиционно закупаем и можно ли снизить эту зависимость?

- Процесс замещения импортного судового оборудования начался у нас не вчера. Мы уже много лет работаем над обеспечением технологичного суверенитета в разных отраслях промышленности, в том числе, в судостроении.

Понятно, что все импортозаместить невозможно, но по критическому оборудованию мы должны это сделать. Есть более 60 критических позиций, по которым в течение трех лет будут проводиться комплексные опытно-конструкторские работы, будет разработана и внедрена в серийное производство широкая линейка того судового оборудования, которое сегодня мы пока не производим. Россия обязательно должна добиться в этом успеха. Конечно, мы можем покупать часть оборудования в дружественных странах, можем использовать возможности параллельного импорта (ввоз товара в страну без согласия производителя, - Ред.), но все равно нам надо стремиться к максимальной технологической независимости. Поэтому государство по решению Президента России на эти разработки и внедрение выделяет достаточный ресурс.

Один из наших главных вызовов сейчас - мощные двигатели. Нам нужны двигатели свыше 7,5 мВт и мы над этим работаем.

По газовозам предстоит сложная работа, но мы ее обязательно сделаем. Однако по большинству позиций мы себя чувствуем достаточно уверенно. Например, ледокольный флот практически независим от импорта. А в военном кораблестроении мы давно максимально ушли от потребности в иностранном судовом комплектующем оборудовании.

- Но полностью и во всем заместить импорт, конечно, нереально.

- «Полное импортозамещение» - эффектно звучит! Но это утопия. К тому же в нем нет необходимости, есть много дружественных государств, с которыми мы работаем. Они считают, что Россия - надежный, интересный партнер. И им важно сохранять присутствие в нашей стране.

- Я разговаривал сегодня с иностранцами, они говорят то же самое. И какая роль в нашем судостроении отводится иностранцам?

- Там, где у нас не хватает компетенций, мы, конечно же, работаем с коллегами. Есть страны, которые готовы поставлять нам и комплектующие, и оборудование.

- А есть ли спрос из-за границы на наши корабли?

- У нас есть верфи, которые поставляют определенные виды судов за рубеж.

В военном кораблестроении мы достигли очень серьезных компетенций и большого прогресса. Мы строим современные корабли с современным вооружением.

В гражданском судостроении развиваем серийное производство, например, завод «Красное Сормово» производит сухогрузы RSD59, они их «выпекают как пирожки».

Также сейчас стоит задача нарастить свои компетенции и мощности по средне- и крупнотоннажному судостроению. Для этого будет достроена «Звезда», модернизированы и «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, и завод «Залив» в Керчи, и другие верфи. И тогда все больше потребителей будут заключать контракты не с зарубежными, а именно с российскими судостроительными предприятиями.