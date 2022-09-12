РАН принимает участие в разработке программ реабилитации людей, имеющих проблемы с суставами

Фото: Пресс-служба Медиагруппы "Комсомольская правда"

В рамках Восточного экономического форума, который прошел 5 – 8 сентября во Владивостоке, состоялся ряд сессий, где обсуждалось качество жизни россиян. Посетивший открытую студию медиагруппы «Комсомольская правда» директор Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой Александр Лила отметил, что за два последние десятилетия в лечении ревматических заболеваний произошли колоссальные изменения.

«Начиная с 2000 года, у ревматологов появились высокоэффективные лекарственные препараты, которые позволяют очень быстро подавлять воспаление. Мы внутривенно вводим такой препарат пациенту, практически обездвиженному из-за болей. А на следующий день он самостоятельно передвигается по отделению нашей клинике и рассказывает, что в течение последнего полугода не мог наклониться и завязать шнурки на ботинках, а сегодня это сделал», - делится наблюдениями Александр Лила.

Врач отмечает, что условный аспирин и новые генно-инженерные биологические препараты – это все равно, что сравнивать велосипед и самолет последнего поколения. Это высокотехнологичная терапия, и эти препараты стоят очень дорого. При этом в России пройти курс лечения такими лекарствами можно бесплатно, но есть нюансы…

«В нашей стране имеется целая серия программ, которые позволяют обеспечивать препаратами таких пациентов бесплатно: в рамках дополнительного лекарственного обеспечения, региональных программ и так далее. Но есть один парадокс. Эти препараты эффективны тогда, когда вы их назначаете на ранних стадиях заболевания. А система дополнительного лекарственного обеспечения позволяет это делать, когда пациент уже стал инвалидом. И он получает возможность получать эти препараты бесплатно. Далее мы назначаем это лечение, у пациента часто развивается ремиссия заболевания, и когда он приходит на очередное освидетельствование, у него спрашивают: у вас ничего не болит? Не болит. И, соответственно, человек прекращает получать эти лекарства», - отмечает врач.

Лечение всегда комплексное, поэтому необходимы и усилия самого человека. Врачи часто предлагают пациенту снизить массу тела, заняться лечебной физкультурой. В крупных городах это не проблема – было бы желание. А жителям малых населенных пунктов получить такую консультативную помощь нередко бывает затруднительно.

«Сегодня Российская академия наук принимает участие в разработке программ реабилитации. Это не обязательно должны быть супер-центры медицинские. Есть простые физические упражнения, которые можно делать дома, но им надо обучиться. Поэтому вложения денег в масштабные проекты для широкого круга, - это не спорт высоких достижений, а именно лечебная физкультура, имеет крайне важное значение, - говорит Александр Лила. И надо помнить, что лечение – это всегда тяжелый труд. В данном случае лечение требует мобилизации внутренних сил».

Широко известный в России специалист отмечает, что в 2018 году в стране стартовала программа «Здоровье суставов в надежных руках».

«Мы обратились с помощью наших партнеров к студентам старших курсов медицинских вузов, это волонтеры, как правило. На базе института ревматологии провели их обучение. И они потом провели веерным методом обучение своих коллег. Сейчас в стране ежегодно порядка 100 тысяч человек с заболеваниями суставов занимаются лечебной физкультурой, с ними проводятся образовательные мероприятия. Причем, с каждым годом масштаб увеличивается», - пояснил Александр Лила.

Медицинская реабилитация требуется и детям - заболевания суставов могут проявляться с младенческого возраста. Функциональность суставов можно сохранить благодаря применению биологической терапии и лечебной физкультуры. Кроме того, появились технологии виртуальной реальности: ребенок выполняет определенные задания руками, благодаря специальной приставке на экране он видит их аватар, это способствует не только увеличению амплитуды движений, но и уменьшению болевого синдрома.

«Такие программы можно устанавливать на компьютер и пользоваться в домашних условиях», - резюмирует врач.