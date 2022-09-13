«Меняю пылесос на веник, а то счета за электричество просто жуть!»: о чем говорят русские за рубежом

Хорошо иметь домик в Европе. Но только не этой зимой! Фото: Shutterstock

Более 10 миллионов человек - столько, по мнению ООН, выходцев из России проживает за рубежом. Еще больше, если посчитать русскоязычных выходцев из страны бывшего Союза или эмигрантов во втором поколении. Это сравнимо с населением таких немаленьких европейских стран как Греция или Нидерланды.

Известно, что за границей русские держатся между собой более сплоченно, чем дома. Достаточно вспомнить знаменитую общину на Брайтон-бич в Нью-Йорке или русские вечеринки в столице Великобритании, из-за которых местные журналисты дали ей прозвище «Лондонград». И хотя в этом году поток россиян на Запад, по известным причинам, значительно иссяк, наших там по-прежнему много. «Комсомолка» зарегистрировалась на эмигрантских форумах, чтобы «подслушать» о чем они там говорят между собой.

НОВЫЕ МАКАРОННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Как бороться с высокими тарифами на электричество, рассуждают в Италии. Там сумма за коммуналку зимой могла набежать такая, что волосы седели раньше срока. Все зависело от отопления - электрическое или газовое. Италия была одним из крупнейших покупателей российского газа, а нынешний рост цен на голубое топливо ожидаемо приведет к повышению цен за коммунальные услуги. Но русские не унывают и с иронией предлагают лайфхаки, как сэкономить на электричестве.

«Ну что. Пришел нам счет за электричество за июнь и июль. 250 евро с ТВ, за 787 кВт. В пришлом году кВт стоил 0,245 евро, в этом 0,29, - сетует Лиза из Милана. - По мне увеличение стоимости стандартных 200 киловат с 50 евро до 58 не видится таким трагичным, чтоб начать грызть сухие макароны».

«У меня оплата за апрель-май (256 евро) выросла в два раза по сравнению с тем же периодом 2021-го (121 евро). За июнь-июль ещё подросла - 315 евро. Перешла на фиксированный тариф, посмотрим, что будет, - подхватывает Рада из Рима.

«Можно вернуться к венику заместо пылесоса, жить в полутьме, стирать на 30°, носить вискозу, которую не надо гладить, и сушить белье на улице», - предлагает россиянка, живущая в Виченце.

«Можно еще экономнее. Перейти на спагеттини, которые за 5 минут варятся, а не за 11. Я сегодня, прочитав совет в газете, из интереса решила попробовать. Забросила их в кипящую воду, закрыла крышкой и выключила, получились великолепные как надо «al dente». Но это небольшая экономия. Вот отопление заставит отказаться от любимой футболки с коротким рукавом», - парирует другая.

«Пора перечитывать классику и перенимать полезные привычки: запирать комнаты, которыми редко пользуются, собираться вечерами несколько семей вместе, проводить время в гостиной сообща», - добавляет россиянка из пригорода Милана.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ГОРОД, ТЕМ БОЛЬШЕ КРАЖ

Европа долгие годы считалась эталоном безопасности. Но с притоком большого числа мигрантов с Ближнего Востока и африканских стран ситуация в отдельных городах изменилась в худшую сторону. Меккой для сотен тысяч беженцев стала Германия. О безопасности и мелкий кражах рассуждают русские немцы.

«В нашем городке-деревне можно двери в дом не закрывать. Внешние двери стеклянные. Никто не возьмет чужого. Велики никто не умыкает. А когда старый детский велик выставили у дороги с запиской, чтобы забирали кому нужно, то даже в дверь позвонили и спросили, чтобы убедиться что можно забрать, - делится опытом Андрей. - Когда жил в Эссене, пару раз видел, как на эскалаторе выхватывали сумку из рук и убегали».

«Чем больше населенный пункт, тем выше шанс лишиться ценностей, получить по морде в людном месте. Ещё очень неприятно быть в этническом районе. Может там не опасно, но как минимум грязно», - признается один из участников дискуссии.

«По моим ощущениям воровства в Мюнхене не так много, - замечает Рэй. - Но н слуху воровство велосипедов. По опыту, в Мюнхене редко приделывают ноги детским велосипедам или самокатам, оставленным без присмотра. Вообще я тут расслабилась, часто оставляю вещи без присмотра, не снимаю рюкзак в транспорте, пока из пропаж было только одеяло из сушильной комнаты в многоквартирном доме».

ВИЗОВАЯ МЕСТЬ

Новоявленных релокантов (так именуют россиян, недавно эмигрировавших из страны) видно издалека. Они, лихо апеллируя к либерализму, активно участвуют в обсуждении последних политических новостей. К примеру, разгоревшейся в ЕС дискуссии - запретить ли россиянам выдачу шенгенских виз, или закрытия въезда для россиян странами Прибалтики и Польшей.

«Я просто не понимаю, почему нас не пускают, запрещают въезд по шенгену, а газ при этом продолжают покупать, - возмущена пользовательница Софья. - Может, кто умнее меня, сможет объяснить, где тут логика?!»

«США как реально солидная держава такими штуками как мелкая месть (запрет виз - ред.) не занимается», - вклинивается в беседу Александр.

«Американцы в этом плане, как мне кажется, более честные. Если они тебе не рады - тупо не пустят в страну. Европейцы же, пуская в страну всех подряд, им сильно не рады. Возможно, кстати, то, что сейчас происходит с волной украинцев, поможет европейцам наконец протрезветь…», - добавляет еще один пользователь.

«Зачем визовый режим, когда в ту же Италию каждый день въезжают тысячи людей без всяких виз, денег, документов, справок и характеристик, хотя теоретически виза им нужна?! Почему одни таким правом могут воспользоваться, а другие нет? Мне вот это непонятно уже много лет. В таком контексте процедуру получения визы считаю унизительной», - заключает Эвридика.

ШВЕЙЦАРСКИЕ АКТИВЫ

В паблике для русскоязычных, проживающих в Швейцарии, разгорелся спор: правильно ли делает Швейцария, замораживая банковские счета российских миллиардеров.

«Я до сих пор поражаюсь, разве Запад когда-либо замораживал активы богатых американцев и европейцев, когда столько стран было захвачено, миллионы людей перемещены или убиты, многие под ложными предлогами, - задается вопросом Ян. - Полиция тратит многие часы на отслеживание активов россиян, в то время как реальные преступления остаются нераскрытыми».

«Начнет ли Швейцария замораживать активы украинских политиков, которые санкционируют использование лепестковых мин против невинных гражданских в Донецке, или истеблишмент здесь закрывает глаза на военные преступления наших «героев» в Восточной Европе?» - возмущен один из участников дискуссии.

«Не лучше ли Швейцарии сохранять нейтралитет? Конфликт между США и россиянами на украинской арене будет урегулирован путем сидения за столом переговоров, где Швейцария уже не сможет себя позиционировать», - добавляет другой.

«ПОЧЕМ НЫНЧЕ КВАШЕНАЯ КАПУСТА?»

Довольно часто о родине русские эмигранты вспоминают, когда сталкиваются с европейской бюрократией, которая на практике оказывается пострашнее российской. Ну а отечественная медицина подчас дает фору европейской.

«Решила пройти диспансеризацию в поликлинике в России. Записалась онлайн на следующий день в удобное время. Приняли вовремя, заполнили анкету, дали талончик на ЭКГ, флюорографию, маммографию, направление на биохимию крови, к окулисту, гинекологу... Все в рамках недели с первого похода в поликлинику. На фоне испанских сроков ожидания я в шоке. Все бесплатно вместо 100 евро», - делится одна из россиянок на испанском форуме.

«В России и платные услуги за вменяемые деньги. А здесь я поинтересовалась одной манипуляцией, которую мне сделали амбулаторно за час. «Это вам будет стоить не одну тысячу евро». В России врачи это делают обычно на первичном приеме!» - поддержала еще одна пользовательница.

А еще ностальгия у русского человека на чужбине постоянно связана с едой: вареньем, что делала бабушка, или конфетами, которые дарили на Новый год. Гастрономическую тоску по родине скрашивают русские магазины, которые можно отыскать буквально в любом крупном европейском городе. А там и пельмени, и шпроты, и гречка, и бородинский хлеб, и конфеты «Цитрон».

«Люди, где раздобыть квашеную капусту, - вопрошает на просторах немецкого форума пользовательница по имени Клара Карловна. - Капусту обычно беру в русмаге, хотя последний раз попалась плесневая, а местная - скорее тушёная, нежели квашеная. А еще щавель, чтоб пожевать».

«А где найти конфеты типа «Ромашки» или «Мишки в лесу»? Местные пралине уже видеть невозможно», - пишут ей в ответ.