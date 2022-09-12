ПСБ открыл первый в Кабардино-Балкарии Центр уличного баскетбола

В Нальчике 12 сентября открылся первый в Кабардино-Балкарии Центр уличного баскетбола.

В Нальчике 12 сентября открылся первый в Кабардино-Балкарии Центр уличного баскетбола. Спортивный объект международного класса построил банк ПСБ совместно с Российской Федерацией Баскетбола при поддержке руководства Кабардино-Балкарской Республики. Это уже одиннадцатый Центр уличного баскетбола, созданный банком в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям».

На площади в 4 тысячи квадратных метров разместились пять площадок для игры в баскетбол и стритбол с износостойким всепогодным покрытием. Здесь же оборудованы трибуны для болельщиков и пространство для воркаута. Спортивная площадка отвечает регламенту ФИБА, на ней могут проводиться соревнования любого уровня, от городских до всероссийских и международных.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков, глава Нальчика Таймураз Ахохов и серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев.

«Еще один Центр уличного баскетбола в рамках проекта «ПСБ – детям» открылся сегодня для всех любителей спорта и активного образа жизни. Такие проекты меняют городскую среду, становясь центром притяжения для жителей, мотивируя детей и молодежь к достижениям большого спорта, - рассказал Сергей Платонов. - Создавать такие ценности – важная миссия, и поэтому для ПСБ особо ценно развивать проекты, способные повлиять на будущее наших детей, а значит и нашей страны».

Замглавы ПСБ отметил, что Центр уличного баскетбола в Нальчике находится неподалеку от Детской академии творчества, колледжа, школы и детского сада, Для сотен и тысяч детей спорт станет еще доступнее.

«Возможно, для кого-то из них это станет судьбоносным, и спустя несколько лет мы увидим их на крупных соревнованиях, защищающих спортивную честь региона и страны», - подчеркнул Сергей Платонов.

Ежегодно на площадках Центра ПСБ смогут заниматься до 250 тысяч человек. Он открыт для всех желающих, и его посещение бесплатно для горожан.

«Наш совместный с ПСБ проект продолжается и набирает ход. Мы открыли второй после Ставрополя на Северном Кавказе и самый южный Центр уличного баскетбола. Благодаря ему ежегодно смогут играть в баскетбол почти четверть миллиона человек, - рассказал Андрей Кириленко. - Надеюсь, что здесь мы увидим множество ярких, страстных баталий».

Глава Российской Федерацией Баскетбола отметил, что этот вид спорта очень любят в республике. Жители Нальчика всегда горячо болеют и поддерживают любимых спортсменов.

«Центр даст возможность заниматься нашим ребятам таким красивым видом спорта, как баскетбол, и будет способствовать тому, что у нас появятся чемпионы разных уровней в этом виде спорта. В эти дни мы отмечаем столетие республики, руководству Промсвязьбанка большое спасибо за подарок, приуроченный к этой знаменательной дате», – поблагодарил глава правительства республики Алий Мусуков.

Первый Всероссийский спортивный проект «ПСБ – Детям» стартовал в 2019 году. За два с половиной года банк построил и открыл Центры уличного баскетбола в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке, Ижевске, Нальчике. Еще одна спортивная площадка будет запущена осенью этого года в Оренбурге.